視察觀海自行車道 侯：打造全國第一無限海景騎乘路線

《圖說》侯友宜市長視察表示，工程優化沿線自行車道並提升舒適性及遊憩品質。〈高灘處提供〉

【記者葉柏成/新北報導】侯友宜市長今〈31〉日前往視察高灘處積極推動的「金色水岸觀海長堤自行車道營造工程」，他表示，工程將打造1.7公里且無限海景及絕美夕照自行車道，提供市民朋友更安全、舒適的休憩環境，更力拼今年7月底前完工啟用。完工後將成為淡水金色水岸觀賞唯美海岸線與淡水夕照的在地秘境亮點，未來能遠眺淡水河出海口與觀音山，是騎行路線中視野最遼闊的黃金景觀區段。

侯友宜指出，淡水金色水岸一直以來深受國內外旅客喜愛，更是旅遊熱門景點，為優化沿線自行車道舒適性及提升遊憩品質，推動淡水金色水岸自行車道優化工程，投入5.85億元，由交通部補助4.4億元、地方自籌1.45億元，自關渡至淡水新市鎮海堤，分為5大區段共11公里進行優化，涵蓋「關渡段」、「竹圍段」、「紅樹林段」、「沙崙段」和「海堤段」，強化景觀串聯及休憩節點規劃。

《圖說》高灘處長黃裕斌說明工程以海天一線進行淨寬3公尺之堤頂自行車道建置。〈高灘處提供〉

他表示，海堤段工程預算約為2億元，將原自行車道的視覺封閉、缺乏遮蔭空間及中斷騎乘等問題，改善後騎乘空間將有藍海眺景、遮蔭休憩節點及騎乘路線縫合市區路網，是整體路網中視野最遼闊、自然風貌最豐富的一段，完工後將成為淡水金色水岸觀賞唯美海岸線與淡水夕照的在地秘境亮點。

未來能遠眺淡水河出海口與觀音山，是騎行路線中視野最遼闊的黃金景觀區段，有如海景第一排，輕鬆享受包場看海感受，其空曠純淨的景緻，碧海藍天與萬紫千紅的晚霞，美景令人過目不忘！讓遊客不只騎得順暢，更能停下腳步好好欣賞沿線風景。

《圖說》淡水金色水岸海堤段工程將打造觀海自行車道。〈高灘處提供〉

高灘處長黃裕斌說明，金色水岸觀海長堤自行車道營造工程於114年5月開工，隨著淡海輕軌藍海線開通，民眾亦可乘坐淡海輕軌至沙崙站，出站後散步或騎乘YouBike沿既有淡水河濱自行車道前往，另外海堤段自行車道因坐落於海岸管制區中特定管制區，規定海岸地區開放每日上午 6時至下午7時，故請民眾前往觀海或騎乘自行車時注意本區段開放時間。

他指出，海堤段總長約1.7公里，工程主要為拓寬自行車道，規劃以海天一線進行淨寬3公尺之堤頂自行車道建置，以高架鋼構橋落柱於海堤混凝土結構，與無限綿延海景結合，並藉優化既有的自行車道與入口標誌指引，提供更清楚、舒適的通行空間，提升金色水岸自行車道之串接性。

《圖說》將打造堤頂自行車道，供半遮蔭且可遠眺海景的休憩節點–模擬圖。〈高灘處提供〉

黃裕斌表示，新北河濱擁有全台最長河濱自行車道，共有七條自行車道長度218公里串聯北北基桃，是北台灣重要的河濱自行車道交通動脈，淡水金色水岸自行車道優化工程已陸續開工，沿線5段工程預計於116年完工。

金色水岸自行車道–交通資訊

1.建議民眾可搭乘淡水信義線至紅樹林站，轉乘淡海輕軌藍海線，於「沙崙」站，出站後步行即可抵達車站旁YouBike站。

2.google map搜尋「淡海海堤」，利用行車路線功能，導航指引。