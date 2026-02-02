視察軍備局202廠 顧立雄重申：國防自主是重要政策

國防部長顧立雄實地了解軍備局第202廠砲彈生產過程。國防部提供



農曆春節將至，國防部長顧立雄今（2/2）日慰勉北部軍備單位官兵，先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，他在過程中也重申，國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色，期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。

顧立雄今日先後赴軍備局第202廠及規格鑑測中心等單位，聽取任務簡報，實地了解產線運作概況。他指出，國防自主是當前重要政策方向，軍備扮演關鍵角色。期勉大家持續精進研製、生產及鑑測效能，穩定支援部隊戰備需求。

顧立雄表示，軍備局第202廠肩負國軍多型彈藥研製與生產重任，相關作業屬高風險工作，單位務必要將安全防護視為首要，落實火工作業安全規範，完善作業流程、持續引進新式防護裝備，建構安全職場環境，強化人員教育訓練與災害應變處置能力，確保任務安全無虞。

