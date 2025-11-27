視察雪山坑步道盧秀燕同框巨人之手
台中政府進行和平專案市長盧秀燕首站視察雪山坑登山步道關心和平區發展，昨（廿七）日再次前往和平區桃山部落關心地方觀光建設推動情形，並視察今年10月完工的「雪山坑登山步道」，連結知名打卡熱點「巨人之手」，盧秀燕表示，建設要達到原始山林化、維養、原民化、行銷等多重目的，才是好的建設！（見圖）
「要讓山林之美被更多人看到！」盧秀燕表示，台中市全市約有66條步道，其中市府花很多心思建置和平區登山步道，包括雙崎部落「埋伏坪登山步道」、環山部落「環山獵人登山步道」及桃山部落「雪山坑登山步道」，這些步道名稱都很美，與當地地名、景觀或歷史都有淵源關係，像獵人步道就保有早期獵人打獵的足跡。
盧秀燕指出，高山內山谷與山谷之間的通行不易，市府也積極推動和平地區吊橋工程，並以「減法工程」為原則，重視後續維修、盡量不打擾山林，並保留原鄉風貌、與地景地貌吻合。
例如步道就扶手採用樹木外型，而不是設計過度現代化的東西。除了建置基礎工程，市府也相當重視和平區觀光行銷及文化發展，讓和平區能經濟自給自足，今天就有民眾專程從新北市來爬雪山坑步道，可順遊新社區花毯節花海。
觀光旅遊局長陳美秀表示，此步道甫落成便深受喜愛，遊客也表示「走起來輕鬆，風景漂亮，非常喜歡」。觀旅局說明，「雪山坑登山步道」全長約2.4公里，位於自然原始林區，沿著雪山坑地區泰雅族傳統狩獵獵徑建置，步道以減量設計與環境永續為原則，採用木棧道及原木階梯等自然友善設施串聯在地熱門景點，包括打卡熱點「巨人之手」及電影《賽德克‧巴萊》取景地－山蘇森林，同時連接櫸木林與楠樹林等生態景觀，打造具自然教育及觀光休閒價值的特色步道。
