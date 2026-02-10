視察非洲豬瘟桃機防疫 卓揆要求零信任與零容忍

春節連假與228連假期間，許多國人會出國旅遊，行政院院長卓榮泰今天(10日)下午前往桃園機場視察邊境檢疫整備情形，他表示，邊境防守是當前最關鍵的工作，務必將非法肉製品與違禁品阻絕於境外，且要「零信任」及「零容忍」，同時，他也指示農業部以此為基礎，在二月底正式向國際動物衛生組織（WOAH）申請恢復為非洲豬瘟非疫區。

春節與228連假期間，許多國人出國旅遊，根據統計，今年春節期間，每天約有8.7萬人入境，是平時的1.6倍，為了避免去年非洲豬瘟的疫情再次發生，卓榮泰院長在財政部部長莊翠雲、交通部部長陳世凱、農業部部長陳駿季及桃園市市長張善政等人陪同下，親自視察邊境檢疫工作。

卓榮泰院長表示，去年10月突如其來的非洲豬瘟威脅，對養豬產業造成損害，所幸在中央與地方通力合作下，疫情成功管控在案例場內，未進一步擴散，卓榮泰院長特別感謝各部會與縣市政府的努力。

卓榮泰院長指出，春節是防疫最大挑戰，因為入境國人與旅客相當多，尤其國人喜歡攜帶肉製品，為了避免國人不經意地攜帶違禁品，請防疫人員盡到提醒責任，將風險降到最低，尤其進口貨品、郵包、快遞及旅客行李都要加強檢查，要將風險降到最低，讓民眾安心，也讓產業健康發展。

卓榮泰院長說，目前已經針對邊境檢疫加強力道，包括增加第一線檢疫人力與檢疫犬的戰力，增加X光設備，及全面提高檢查比例等，而他也設定「零信任」與「零容忍」兩大標準，請檢疫人員應抱持「貨品內必有違禁品」的警覺性，且檢查過程不容許任何疏忽兩個標準。

卓榮泰院長也呼籲國人配合，出入境絕對千萬不要攜帶任何動植物違禁品，海關必會嚴查並依法採取罰則，另外，也請轉告國外親友，不要郵寄任何肉類製品禮包到臺灣，希望國人共同遵守防疫規定，並一起捍衛國產豬肉名聲，也唯有如此，臺灣才有資格在二月份向國際組織提出申請，恢復臺灣豬肉的國際美名，讓辛苦的養豬農友能再次「揚眉吐氣」。