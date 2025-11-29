視察馬太鞍工程 卓榮泰：盡快讓花蓮還給全世界

行政院長卓榮泰至花蓮視察，對涵管便道順利搶通表示肯定。（圖 /行政院提供）

行政院長卓榮泰今天（29日）至花蓮視察，關心馬太鞍溪橋梁工程進度，對涵管便道順利搶通表示肯定。卓榮泰說，今天最開心的消息，除了齊柏林衛星發射升空，就是馬太鞍溪便道完工，後續鋼便橋、永久橋也希望公路局如期如質完工，早一天完成、能早一天安全，「盡快讓花蓮還給全世界。」

卓榮泰今天下午視察花蓮馬太鞍溪橋的交通及堤防工程，先到已沖毀的馬太鞍溪橋北端舊橋台處看鋼便橋進度，特別慰勉工程團隊辛勞。

卓榮泰說，因為2次颱風，馬太鞍溪涵管便道面臨「壞了再修、修了又壞、壞了再修」，面對大自然，除了敬畏之外不能退卻，「人不一定勝天，但至少順天」要尋找跟大自然相處共存共處之道，以努力跟毅力，用工程技術，克服困難。讓花東民眾在更有保障的情況下能夠進出跟回家。

廣告 廣告

卓榮泰指出，台9線是花東縱谷交通動脈，物資、通勤、醫療、農產品的運輸及觀光所必經之路，公路保持安全跟暢通是中央與地方共同的責任。目前看到鋼便橋進度已有40%，他要誠心誠意拜託天公伯「麥擱來啊、給我們保庇一下」，讓涵管便道、鋼便橋及永久橋能依序完成，鋼便橋可在明年1月底前完工。

公路局長林福山簡報說明，鋼便橋橋寬12公尺，經費4.3億元，預計明年1月完工；永久橋預計今年底完成發包，採200年洪水位設計，高於水利署100年重現期，橋面將提高至堤防上方5公尺以上，明年底北上線單線雙向通車，南下線2027年底完成。

最後，卓榮泰表示，他永遠記得50萬人次的超人，數十萬筆的善款、近新台幣14億元善款湧進花蓮，所以這裡每一個堤防、橋梁、道路工程，不僅維護花蓮鄉親生命財產安全，也跟所有關心花蓮的全國國人說明，「你們在這裡流下的血汗、辛苦，所資助的各種資源，政府、人民，中央跟地方用更大的力量維護好。」「要盡快讓花蓮還給全世界」。



回到原文

更多鏡報報導

馬太鞍溪溢流「救了全村的男人」倒下！女兒心疼揭需動手術 花蓮縣議員曝最新病況

馬太鞍溪堰塞湖災後重建270億元 卓榮泰：盼朝野立委全力支持

馬太鞍堰塞湖溢流釀19死 徐榛蔚事隔1個多月道歉了：責無旁貸