視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」 卓揆：農曆年前拍板定案

行政院長卓榮泰視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形，在台鐵東區營運處宜蘭辦公室與現場與會人員進行意見交流，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。（記者董秀雲攝）

▲行政院長卓榮泰視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形，在台鐵東區營運處宜蘭辦公室與現場與會人員進行意見交流，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席。（記者董秀雲攝）

行政院長卓榮泰於今（八） 日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形，在台鐵東區營運處宜蘭辦公室三樓會議室，聽取鐵道局長楊正君簡報「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」及交通部次長伍勝園所做簡報「啟動鐵路高架化 迎向宜蘭新未來」。卓榮泰院長表示，推動鐵路高架化工程，不能僅以行車時間長短或工程造價作為衡量標準，而應從公共安全、交通效能、環境永續、都市縫合等多元面向，進行整體評估。卓榮泰院長指出，此計畫綜合規劃目前已由國家發展委員會審議通過，函報行政院，進入最後討論階段，後續在中央、地方財政分攤達成共識後，預定下週農曆過年前將做出最終決定，期盼計畫順利核定、工程儘快推動，促進都市縫合與整體發展。

廣告 廣告

卓榮泰院長此行首先偕同行政院發言人李慧芝、交通部次長伍勝園、鐵道局長楊正君、立委陳俊宇、宜蘭縣政府代理縣長林茂盛、臺鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇及行政院政務顧問林國漳等一行從臺鐵羅東站搭乘4161次區間車來到宜蘭站，實地了解羅東至宜蘭路段鐵路未高架化前，對於地方交通之影響。隨後抵達宜蘭站後，由鐵道局長楊正君簡報「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，說明該計畫緣起及工程規劃；接續，卓榮泰院長與現場與會人員進行意見交流，仔細聆聽陳俊宇立委、林國漳顧問及縣議員林麗、呂惠卿、黃惠慈對於鐵路高架化的建議。

交通部鐵道局長楊正君補充說明，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」將增設一車站暫名「宜蘭新站」，並將四座車站高架化，其中目前的宜蘭車站規劃採高架結構型式，配置二島式月臺及四股道，同時站區內配置客運轉運站，透過地面層轉乘；此外，宜蘭新站則將與高鐵宜蘭站平行共站，透過地面層轉乘，期盼這項鐵路高架化工程的啟動，能讓宜蘭交通迎向新未來。

卓榮泰院長指出，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫全長約十五點八五公里，總經費預估五0一點五四億元，車程時間雖僅十一分鐘，但政府用十一年進行鐵路高架化評估，相關評估不能僅以「每公里造價」作為依據，否則東部地區將難以推動重大公共建設，評估項目應整體考量公共安全、環境永續、運輸效能，以及高架化之後所帶來都市縫合與都市發展的效益，加上縣民可利用的空間等因素。

卓榮泰院長表示，稍早他搭乘火車行經平交道時，雖看不到在平交道等候的車輛駕駛人表情，但卻能充分感受到他們等待的心情。卓院長指出，此路段鐵路高架化完成後，將拆除四座陸橋、消除九處平交道，促進都市空間與發展，這是該工程最重要的價值之一；此外，也改善交通安全、提升運輸效能及民眾就醫便利性，以及促進環境永續。

卓榮泰院長進一步表示，此計畫綜合規劃已由國家發展委員會審議通過，並函報行政院，進入最後討論階段。現階段重點在於中央與地方的經費分擔機制，包括中央補助比例、地方自籌經費，以及未來自償性事務等，同時也須兼顧全國一致性標準。行政院將考量財政負擔與分攤，如地方財政能力不足，後續才考量以其他方式補足，也感謝宜蘭縣政府願意做若干必要的工程與財務共同分擔。卓院長請交通部持續與宜蘭縣政府進行溝通，並請立委居中協調，盼能儘速凝聚共識，使計畫順利核定，讓工程儘快進行，否則晚一天做，只能眼看工程款持續往上增加，而國人交通不便的問題繼續存在。

卓榮泰院長指出，宜蘭同時被劃定為政府推動「六大區域產業及生活圈」中的「首都圈黃金廊帶」與「東部慢活城鄉」，堪稱「飲雙管水」，未來不僅是智慧農業、高科技產業及觀光發展的重鎮，更是北部、東部的交通轉運樞紐，極具發展潛力。因此，除了今日討論的鐵路高架化之外，行政院已核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，並推動「優化宜蘭及大里外澳濱海遊憩系統」及「陽明交通大學附設醫院蘭陽院區」擴建計畫，全面提升宜蘭交通、觀光與醫療照護的發展。

卓榮泰院長表示，地方鄉親對「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」期待已久，行政院預定於下週農曆過年前做出最終決定，讓縣政府能清楚向縣民說明，也讓交通部能接續進行後續規劃，並在確保工程品質的前提下，縮短施工期程，打通北北基宜「首都圈黃金廊帶」交通動脈，讓區域中所有產業能整合性發展，落實賴清德總統「均衡臺灣」治國理念。