視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」 卓揆：農曆年前拍板定案

行政院長卓榮泰於昨（八）日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形，在台鐵東區營運處宜蘭辦公室三樓會議室，聽取鐵道局長楊正君簡報「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」及交通部次長伍勝園所做簡報「啟動鐵路高架化迎向宜蘭新未來」。卓榮泰院長表示，推動鐵路高架化工程，不能僅以行車時間長短或工程造價作為衡量標準，而應從公共安全、交通效能、環境永續、都市縫合等多元面向，進行整體評估。卓榮泰院長指出，此計畫綜合規劃目前已由國家發展委員會審議通過，函報行政院，進入最後討論階段，後續在中央、地方財政分攤達成共識後，預定下週農曆過年前將做出最終決定，期盼計畫順利核定、工程儘快推動，促進都市縫合與整體發展。

卓榮泰院長此行首先偕同行政院發言人李慧芝、交通部次長伍勝園、鐵道局長楊正君、立委陳俊宇、宜蘭縣政府代理縣長林茂盛、臺鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇及行政院政務顧問林國漳等一行從臺鐵羅東站搭乘4161次區間車來到宜蘭站，實地了解羅東至宜蘭路段鐵路未高架化前，對於地方交通之影響。隨後抵達宜蘭站後，由鐵道局長楊正君簡報「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」，說明該計畫緣起及工程規劃；卓榮泰院長仔細聆聽陳俊宇立委、林國漳顧問及縣議員林麗、呂惠卿、黃惠慈對於鐵路高架化的建議。

交通部鐵道局長楊正君補充說明，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」將增設一車站暫名「宜蘭新站」，並將四座車站高架化，其中目前的宜蘭車站規劃採高架結構型式，配置二島式月臺及四股道，同時站區內配置客運轉運站，透過地面層轉乘；此外，宜蘭新站則將與高鐵宜蘭站平行共站，透過地面層轉乘，期盼這項鐵路高架化工程的啟動，能讓宜蘭交通迎向新未來。