視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」 卓榮泰：農曆年前拍板定案

行政院長卓榮泰8日赴宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」。（圖／取自行政院網站）

行政院長卓榮泰8日赴宜蘭視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形時表示，推動鐵路高架化工程，不能僅以行車時間長短或工程造價作為衡量標準，而應從公共安全、交通效能、環境永續、都市縫合等多元面向，進行整體評估。並指出，本計畫綜合規劃目前已由國家發展委員會審議通過，函報行政院，進入最後討論階段，後續在中央、地方財政分攤達成共識後，預定下週農曆過年前將做出最終決定，期盼計畫順利核定、工程儘快推動，促進都市縫合與整體發展。

廣告 廣告

卓榮泰指出，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫全長約15.85公里，總經費預估501.54億元，車程時間雖僅11分鐘，但政府用11年進行鐵路高架化評估，相關評估不能僅以「每公里造價」作為依據，否則東部地區將難以推動重大公共建設，評估項目應整體考量公共安全、環境永續、運輸效能，以及高架化之後所帶來都市縫合與都市發展的效益，加上縣民可利用的空間等因素。

卓榮泰表示，稍早他搭乘火車行經平交道時，雖看不到在平交道等候的車輛駕駛人表情，但卻能充分感受到他們等待的心情。卓榮泰指出，此路段鐵路高架化完成後，將拆除4座陸橋、消除9處平交道，促進都市空間與發展，這是本工程最重要的價值之一；此外，也改善交通安全、提升運輸效能及民眾就醫便利性，以及促進環境永續。

卓榮泰進一步表示，本計畫綜合規劃已由國家發展委員會審議通過，並函報行政院，進入最後討論階段。現階段重點在於中央與地方的經費分擔機制，包括中央補助比例、地方自籌經費，以及未來自償性事務等，同時也須兼顧全國一致性標準。行政院將考量財政負擔與分攤，如地方財政能力不足，後續才考量以其他方式補足，也感謝宜蘭縣政府願意做若干必要的工程與財務共同分擔。

卓榮泰請交通部持續與宜蘭縣政府進行溝通，並請立委居中協調，盼能儘速凝聚共識，使計畫順利核定，讓工程儘快進行，否則晚一天做，只能眼看工程款持續往上增加，而國人交通不便的問題繼續存在。

卓榮泰指出，宜蘭同時被劃定為政府推動「六大區域產業及生活圈」中的「首都圈黃金廊帶」與「東部慢活城鄉」，堪稱「飲雙管水」，未來不僅是智慧農業、高科技產業及觀光發展的重鎮，更是北部、東部的交通轉運樞紐，極具發展潛力。因此，除了今日討論的鐵路高架化之外，行政院已核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，並推動「優化宜蘭及大里外澳濱海遊憩系統」及「陽明交通大學附設醫院蘭陽院區」擴建計畫，全面提升宜蘭交通、觀光與醫療照護的發展。

卓榮泰表示，地方鄉親對「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」期待已久，行政院預定於下週農曆過年前做出最終決定，讓縣政府能清楚向縣民說明，也讓交通部能接續進行後續規劃，並在確保工程品質的前提下，縮短施工期程，打通北北基宜「首都圈黃金廊帶」交通動脈，讓區域中所有產業能整合性發展，落實賴清德總統「均衡臺灣」治國理念。

交通部鐵道局楊正君局長補充說明，「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」將增設1車站（暫名「宜蘭新站」），並將4座車站高架化，其中目前的宜蘭車站規劃採高架結構型式，配置2島式月臺及4股道，同時站區內配置客運轉運站，透過地面層轉乘；此外，宜蘭新站則將與高鐵宜蘭站平行共站，透過地面層轉乘，期盼這項鐵路高架化工程的啟動，能讓宜蘭交通迎向新未來。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

眾議院選舉自民黨奪2／3席次 高市早苗：加速研議食品稅歸零

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」價值破180萬 他報警揭真相