視察「宜蘭至羅東鐵路高架化」卓揆：農曆年前拍板

行政院長卓榮泰今（2/8）日視察「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」辦理情形。行政院提供



「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」全長約15.85公里，總經費預估501.54億元，預計將4座車站高架化，並增設宜蘭新站，將與未來的高鐵宜蘭站平行共站，透過地面層轉乘。行政院長卓榮泰今（2/8）日赴宜蘭視察，並宣示將於農曆年前最終決定。

卓榮泰今日自台鐵羅東站搭乘4161次區間車來到宜蘭站，實地了解羅東至宜蘭路段鐵路未高架化前，對於地方交通的影響。他指出，此路段鐵路高架化完成後，將拆除4座陸橋、消除9處平交道，促進都市空間與發展，也改善交通安全、提升運輸效能及民眾就醫便利性，以及促進環境永續。

廣告 廣告

交通部鐵道局長楊正君補充說明，計畫將增設「宜蘭新站」，並將4座車站高架化，將與高鐵宜蘭站平行共站，透過地面層轉乘；原本的宜蘭車站規劃採高架結構型式，配置2島式月台及4股道，同時站區內配置客運轉運站，透過地面層轉乘。

卓榮泰指出，宜蘭至羅東鐵路高架化計畫全長約15.85公里，總經費預估501.54億元，車程時間雖僅11分鐘，但政府用11年進行鐵路高架化評估，相關評估不能僅以「每公里造價」作為依據，否則東部地區將難以推動重大公共建設。

卓榮泰宣示，目前「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」已經由國發會審議通過，函報行政院，進入最後討論階段，焦點在於在中央、地方財政分攤機制，盼能盡快達成共識，預計於農曆年前作出最終決定。

卓榮泰表示，宜蘭同時被劃定為政府推動「六大區域產業及生活圈」中的「首都圈黃金廊帶」與「東部慢活城鄉」，堪稱「飲雙管水」，未來不僅是智慧農業、高科技產業及觀光發展的重鎮，更是北部、東部的交通轉運樞紐，極具發展潛力。

除了目前討論的鐵路高架化之外，行政院已核定「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」，並推動「優化宜蘭及大里外澳濱海遊憩系統」及「陽明交通大學附設醫院蘭陽院區」擴建計畫，全面提升宜蘭交通、觀光與醫療照護的發展。

更多太報報導

中北歐國會議員首度籌組跨國訪團來台 他們憂心「兩件事」

「台灣有事就是日本有事」的焦慮 作家：「潤日潮」是理解中日的風向球

總理批設「台灣」代表處「結果輸了」 立陶宛朝野都承諾：不會改名