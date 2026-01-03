交通部在臺中港完成，"離岸風場航行空間船舶交通服務中心"，在今天（3日）正式啟用，行政院卓榮泰親自視察，見證我國守護航安重要成果！卓榮泰說明，船舶中心運用尖端科技，也會持續升級，話鋒一轉，卓榮泰矛頭指向，藍白在立法院聯手擋預算，重要預算下不來，也只能請地方政府先代墊一下！





視察「船舶交通服務中心」 卓揆談總預算：內心焦慮

卓榮泰啟用離岸風電船舶交通中心。(圖/林子翔攝)

行政院長卓榮泰，2026第一個公開行程，就是守護航行安全，到台中港，啟用"離岸風場航行空間船舶交通服務中心"！新系統監控範圍，是原監控面積的6倍，監控海域，由彰化往北延伸至新北，透過科技系統，確保監控服務不中斷，公私協作也有效消弭監控盲區。

卓榮泰啟用離岸風電船舶交通中心。(圖/林子翔攝)船舶交通服務中心，軟硬體都要繼續升級，預算要持續編下去，一談到預算，卓榮泰坦承，自己很焦慮！卓榮泰也對著台下的台中市政府官員說，像是交通部，編列TPASS的預算要給台中，但是，迫於無奈，也只能先欠著了！卓榮泰還舉例，像是與治水有關的預算，也要給台中市，但總預算沒審，也只能擱著。卓榮泰喊話立法院，趕快通過"福國利民"的總預算，不要讓國家發展，停滯不前！





