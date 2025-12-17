視察T17、18 蔣萬安：輝達對台北投下信任票

隨著輝達總部確定落腳北士科，台北市長蔣萬安今天(17日)親自視察T17、T18基地，形容這是全球市值最高企業，對台北投下的信任票，將為首都裝上「全球AI最強心臟」。

圖／TVBS

台北市長蔣萬安vs.市府團隊：「台北隊加油。」

比出手勢，台北市長蔣萬安17日，視察北士科T17、T18基地，也就是未來的輝達總部。

台北市長蔣萬安：「我們和輝達全球不動產，副總裁艾克曼見面，他也正式交給我們，一張投資意向的信函，這代表的不只是一份文件，而是全球市值最高的企業，對台北投下的信任票。」

現場用AI模擬輝達總部建築蓋完後的畫面，蔣市長更提及市府團隊，一一克服過程中的許多困難。

台北市長蔣萬安：「不只是一個巨大的建築物，而是為台北市裝上，全球AI最強的心臟。」

但市長強調輝達進駐只是第一步，將要力拚吸引國際頂尖企業，進駐周邊的北士科T3、4及12基地，現場也用空拍機視察周邊。

台北市長蔣萬安：「我們不只是從南港、內科到北士科，以及社子島未來的開發，我們打造整個科技廊帶Tech Cluster。」

何時能與輝達簽訂地上權契約，蔣市長說若一切順利，大概在農曆年前就能簽！

