視導宜蘭教召 賴清德：和平不能靠一紙協議 要有強大力量做後盾

總統賴清德視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練。楊亞璇攝



總統賴清德今（12/2）慰勉宜蘭縣後備旅步三營教召部隊，他致詞時強調，和平不能夠靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張，即便要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，「如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解，最終都淪為投降而已。」

賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，但不能夠有幻想，和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力，才能夠得到真正的和平，和平不能夠靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張，就有辦法得到和平。

他續指，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解，最終都淪為投降而已。因此，各位每一天的訓練、所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常非常重要。

賴清德表示，為了要因應中國持續擴大的對台灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，要避免以訓轉演、以演轉戰，所以在上週，他特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主台灣國家安全行動方案」，做了一些法制、行政作為，特別提出，每1年1560億、為期8年，總經費1兆2500億的國防特別預算，我們將建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。

賴清德表示，也希望能夠透過國防特別預算，能夠建置分層防禦、高度感知、成功攔截這樣的效能；當然也希望透過國防特別預算，推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能夠推動產業經濟的發展，包括在總統府成立的全社會防衛韌性，又或者是今天我們用新的教召方式，來訓練各位召員戰士，無非都是想利用實力來確保國家安全，以及區域的和平穩定。

賴清德說，因為，國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

