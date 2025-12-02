視導宜蘭縣後備旅教召訓練 賴清德：透過實力達到真和平

賴清德總統今（2）日上午前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」。（圖／截自中天新聞直播）

賴清德總統今（2）日上午前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」時指出，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。

賴清德強調，政府將建置「臺灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時保護國人生命財產安全。也期盼透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業進一步升級轉型，達到保護國家安全的目標，並推動產業經濟發展。

賴清德表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升。因此，要代表全體國人感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵以及教官團隊。各位不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化臺灣的後備戰力，進一步保護國家安全。

賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價、戰爭沒有贏家，必須要靠實力才能夠得到真正的和平。

賴清德說，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴清德指出，因此，各位每一天的訓練，所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常、非常重要。為了要因應中國持續擴大對臺灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，要避免中國以訓轉演、以演轉戰。所以在上週，特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主臺灣國家安全行動方案」，做了一些法治、行政作為。特別提出了每一年1,560億，為期8年、總經費1兆 2,500億的國防特別預算。

賴清德表示，將建置「臺灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。我們也希望能夠透過國防特別預算，能夠建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。當然，我們也希望能夠透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。

賴清德說，包括在總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，又或者是今天用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體臺灣人民的共同立場。

賴清德強調，各位召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。

