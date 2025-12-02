視導後備教召 總統：和平不可能靠協議須力量做後盾

（中央社記者吳書緯宜蘭2日電）總統賴清德今天視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練時指出，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。

總統今天上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，前往宜蘭縣龍德兼利澤產業園區，視導宜蘭縣後備旅步三營教召訓練，並勗勉暨頒發加菜金。

總統勗勉官兵時指出，國家建軍之目的一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平，國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石。如果能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升，因此感謝召員戰士、後備旅官兵以及教官團隊的辛勞，在短時間重新訓練、重複學習所學戰技，有助強化台灣後備戰力，進一步保護國家安全。

總統表示，這次教育召集秉持國軍新訓練、新思維、新裝備、新科技的精神，有3個特點，第1，將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練；第2，國軍將城鎮作戰所需要的各項戰技列入後備教召的訓練，讓召員在戰術位置報到，而不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置，此次教召有70%是宜蘭子弟，對在地非常嫻熟，訓練也包含阻絕設置訓練、小部隊戰鬥訓練以及戰傷訓練等。

第3，賴總統說明，這次教召將關鍵的戰術思維引進並落實，例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回寶貴的戰術思維與知識，讓召員能夠迅速掌握整合無人機到部隊並實施演練的能力，提升整體戰力。

賴總統提到，維護世界和平、穩定區域發展是建軍的目標之一，但是「我們對和平要有理想，但不能夠有幻想」，和平無價，戰爭沒有贏家，必須靠實力才能夠得到真正的和平，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴總統表示，為了因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，也為了妥善因應中國的灰色地帶侵擾，避免中國「以訓轉演、以演轉戰」，所以上週特別召開國安高層會議，宣布透過兩大守護民主台灣國家安全行動方案，除了法治、行政作為，也提出每一年新台幣1560億元、為期8年、總經費約1兆2500億元的國防特別預算，建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力，保護關鍵基礎設施，同時也保護民眾生命財產安全。

賴總統說明，希望透過國防特別預算推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面能夠推動產業經濟的發展，包括在總統府成立全社會防衛韌性委員會，或是用新的教召方式訓練召員，無非都是想要利用實力來確保國家安全及區域和平穩定。

賴總統強調，因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國的根本，無關意識形態之爭，這是全台灣人民的共同立場，召員戰士透過教召訓練來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。（編輯：張若瑤）1141202