視導後備旅教召訓練 總統:和平不可能靠一紙協議獲得

政治中心／林靜、鍾能銘 宜蘭報導

總統賴清德今天到宜蘭視察後備教召，這也是國軍宣布新制14天教召上路、加入無人機操作訓練課程後，總統首度視導，賴總統表示這是國軍後備訓練的新里程碑，也提到上週公布的1.25兆國防特別預算，強調和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，要有強大力量做後盾。

後備召員各個全副武裝、趴下，一邊匍匐前進、一邊持65k2步槍，模擬城鎮戰、敵人進攻，現場槍林彈雨、砲聲隆隆，場面超逼真。

賴總統上任後首度親自視察教召，除了看小部隊戰鬥訓練、阻絕設置訓練外，教召新亮點還有無人機訓練課程。

10月起教召新增2小時的「無人機操作」課程，現場後備軍人更是親自在總統面前示範，剛學會如何操作，落實教召訓練實戰化目的。

總統賴清德：「這次教育召集，秉持國軍新訓練新思維，新裝備新科技的精神，我們將無人機的操作與應用，納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新里程碑，國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後勤部隊，是國家整體防衛力量的基石。」





而上星期賴總統才召開國安會議，宣布一年1560億、為期8年、共1.25兆的國防特別預算，賴總統再次重申國防實力的重要性。

總統賴清德：「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠也不可能，屈從侵略者的主張，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。」





國家安全沒妥協空間，不過這筆國防特別預算，被列進週二立法院程序委員會、藍營放話暫緩列案，國防預算恐怕不敵藍白、再度被擋下。





