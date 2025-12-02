視導後備旅教召訓練 賴清德：和平不可能靠一紙協議獲得

賴清德總統今（2）日上午視導宜蘭後備旅教召訓練，除對軍士官兵以及召員戰士表達感謝之意，也表示和平不可能靠一紙協議就能夠獲得，不能夠、也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平，即使要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾。

賴清德總統視察後備旅。（圖／中天新聞）

賴清德總統今日在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮的陪同下，前往宜蘭後備旅進行視導，並發表談話。

賴總統表示，國家建軍之目的，一在保家衛國、二在保護人民、三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後勤部隊，是國家政府防衛力量的基石，如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓我們國軍戰力進一步的提升。

賴總統指出，維護世界和平，穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，但不能夠有幻想，和平無價，戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力，才能夠得到真正的和平。

賴清德總統視察後備旅。（圖／中天新聞）

賴總統進一步表示，和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，不能夠、也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體領域，如果沒有足夠的力量，做後盾的話，所謂和解，最終都淪為投降而已。

賴總統強調，國家安全「完全沒有任何妥協的空間」，國家主權和自由民主的核心價值，是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

