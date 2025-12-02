視導後備旅教召訓練 賴清德：和平不可能靠一紙協議獲得

為了強化戰時動員能量，確保後備即戰力有效展現，總統賴清德今（2）日上午前往宜蘭視導後備旅教召訓練，這次納入無人機的操作與應用，賴清德於致詞時表示，和平不可能靠一紙協議就能夠獲得，即便和解也要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家利益，強調國家安全沒有任何妥協的空間。

總統視導教召訓練 操演無人機操作、小部隊戰鬥

賴清德視導後備旅14天的教召訓練成果，現在新增無人機課程，強化部隊偵察與情報能力，展現後備部隊隨國際局勢持續精進的決心。為了強化戰時動員能量，確保後備即戰力有效展現，兵力動員與阻絕設置外，也結合反應射擊、戰傷救護及戰術行動等實戰化訓練，強化召員應變能力與作戰默契。

教召訓練操作無人機 總統：國家安全沒妥協空間

賴清德致詞時強調，維護世界和平、穩定區域發展是我國建軍的目標之一，因此召員們每天訓練所流的每一滴汗，所做的各項努力，對國家來講都非常重要，更指出「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。」認為如果沒有足夠力量做後盾，所謂和解最終都淪為投降而已。

教召訓練提升後備戰力，建立穩固防禦體系，確保國家安全的關鍵基礎設施，正是透過實力達到真和平的重要戰力。而為了因應中國持續擴大對台灣併吞的野心，還有灰色地帶侵擾，賴清德提出1.25兆國防預算打造成為「台灣之盾」。總統表示，國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是立國根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場。

宜蘭／蕭秉儀、郭致汎 責任編輯／馮康蕙

