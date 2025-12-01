視導後備旅教召訓練 賴清德：盼建立穩固防禦體系 透過實力達到真和平



賴清德總統今（2）日上午前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」時指出，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。

總統強調，政府將建置「臺灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時保護國人生命財產安全。也期盼透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業進一步升級轉型，達到保護國家安全的目標，並推動產業經濟發展。

總統抵達後，首先視導無人機操作、阻絕設置訓練及小部隊戰鬥演練。接著前往體育館視察召員住宿空間，了解教召訓練執行情況，並頒發加菜金慰勉官兵及召員戰備訓練辛勞。

總統勗勉內容為：

國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但是後備部隊是國家整體防衛力量的基石，如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓國軍戰力進一步地提升。

因此，我要代表全體國人感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵以及教官團隊。各位不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化臺灣的後備戰力，進一步保護國家安全。



這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，有以下幾個重點：

第一，我們將無人機的操作與應用納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練新的里程碑。當各位召員戰士能夠熟練地操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照。我相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。

第二，我們特別將城鎮作戰所需要的各項戰技也列入後備教育召集的訓練當中。我們讓各位召員戰士，在你的戰術位置報到，不是到軍營報到之後再拉出來到戰術位置。而且這一次的召員戰士有70%是我們宜蘭的子弟，對在地非常嫻熟。

另外，我們也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練以及戰傷訓練等等，無非是想要讓每一位召員戰士都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。

第三， 這一次的教召，我們將關鍵的戰術思維引進並落實。例如教官團隊中加入了曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的戰術思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊，並實施演練的能力，來提升整體戰力。

容我再次強調，維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平。

和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

因此，各位每一天的訓練，所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常、非常重要。

為了要因應中國持續擴大對臺灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，我們要避免中國以訓轉演、以演轉戰。所以在上週，我特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主臺灣國家安全行動方案」，做了一些法治、行政作為。我們特別提出了每一年1,560億，為期8年、總經費1兆 2,500億的國防特別預算。

我們將建置「臺灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。我們也希望能夠透過國防特別預算，能夠建置分層防禦、高度感知、成功攔截的效能。當然，我們也希望能夠透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能推動產業經濟的發展。

包括我們在總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，又或者是今天我們用新的教召方式來訓練各位召員戰士，無非都是想要利用實力來確保國家安全以及區域的和平穩定。因為國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值是我們立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體臺灣人民的共同立場。

各位召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是透過實力達到真和平的重要戰力。再過三天，各位就要準備解召了，我想這次教召訓練的成功，展現了大家的學習精神，更代表有獲得精實的訓練。

