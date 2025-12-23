視導捷運北環段工程進度 蔣萬安：以北北基桃共榮生活圈概念規劃

台北市長蔣萬安23日赴士林區視導環狀線北環段工程進度。（圖／台北市政府提供）

台北市長蔣萬安今(23)日前往士林區視導捷運環狀線北環段工程進度，他強調，捷運建設是城市發展非常重要的指標，代表台北市政府對於推動交通路網帶來便利的交通運輸，以及打造綠運輸、確保城市永續淨零的決心。

蔣萬安表示，現在台北市正處於捷運六線齊發2.0的階段，包括信義東延段、萬大一二期、北環段、南環段以及東環段，六條路線全面進入動工。其中，部分路線正進行最後的全力衝刺，例如被譽為史上最困難的捷運工程-信義線東延段，已完成電聯車靜態與動態測試，工程正式進入最後衝刺階段；而萬大線電聯車也已陸續抵台，並展開各項動態測試，穩健推進中。

針對市民關心的內湖交通問題，蔣萬安指出，他上任時即向所有市民朋友承諾，將在兩年內讓東環段順利發包並動工。感謝捷運局同仁使命必達、不負眾望，已於去年底順利讓東環段工程動工；此外，過去發包困難的北環段與南環段，目前也都全面進入動工階段。

蔣萬安提到，過去捷運路網大多呈現輻射狀，市民必須進入市中心才能進行轉乘。如今，市府對於捷運路網的佈設，已拋開本位主義，改以基北北桃首都共榮生活圈的概念進行規劃。因此，環狀線的建置顯得格外重要，將有效提升都會區的運輸效率與便利性。

蔣萬安說，捷運建設是「今天不做，明天就會後悔」的重大工程，他非常感謝工程團隊在面對艱困的施工環境、複雜的地下管線以及交通維持等挑戰之下，依然能讓工程持續向前、穩健進展。他坦言，過去幾次發包不順利，加上缺工缺料、原物料價格上漲，導致預算經費不斷攀升，因此，他特別感謝議會及選區議員們給予市府預算上大力的支持與協助。

最後，蔣萬安強調，捷運施工勢必會對市民朋友的日常生活帶來衝擊與不便，但他感謝所有團隊用心規劃，並與在地民眾積極溝通協調，盡可能將衝擊降到最低、把不便減到最少。市府團隊期盼能如期甚至加速整個新建期程，使工程順利完工，最終為市民朋友帶來便利、舒適、安全的運輸環境。

