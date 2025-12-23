視導捷運環狀線工程 蔣萬安：對台北最重要投資

（中央社記者陳昱婷台北23日電）就職即將滿3年，台北市長蔣萬安今天視導捷運北環段工程時說，捷運建設是對台北最重要且關鍵的投資，環狀線將提供便利、舒適、安全的運輸環境，不用再羨慕日本東京山手線。

蔣萬安今天前往士林區志成公園視察北環段Y27站工程進度，捷運工程局簡報表示，北環段全長約14.93公里，共設12座地下車站與1座地下機廠，串聯新北產業園區至大直、士林等生活與產業節點，並從劍南路站轉乘文湖線。

廣告 廣告

捷運局說，環狀線北環段與南環段已在今年全面動工，完工後可大幅縮短雙北旅運時間，將努力克服舊河道施工、管線複雜老舊、道路寬度不足等困難，把對民眾生活影響降到最低，如期如質完工。

蔣萬安聽取簡報後表示，捷運建設是城市發展的重要指標之一，也是對台北這座百年城市最重要、最關鍵的投資，所以他上任以來持續推動，如今包含環狀線北、南、東環段，還有信義東延段及萬大線一、二期都在如火如荼進行中，「6線齊發」。

他說，信義線東延段正在最後衝刺階段，希望明年第一季順利通車；萬大線電聯車正陸續從海外運抵台灣，已進入測試階段，預計2027年通車。

蔣萬安表示，過去捷運路網大多是輻射狀，環狀線則是拋開本位主義、以基北北桃共同生活圈的概念規劃，成型後將帶給市民便利、舒適、安全的運輸環境，不用再羨慕日本東京山手線。（編輯：蕭博文）1141223