視導教召訓練！賴清德揭3重點：納無人機

▲賴清德表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。（圖／擷取自共訊）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（2）日上午視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練時表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平；對於此次教召有三項重點，包含將無人機的操作與應用，納入後備部隊的訓練、將城鎮作戰所需要的各項戰技，也列入後備訓練教育召集的訓練當中、將關鍵的戰術思維引進並落實。

賴清德上午在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮陪同下，視導宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練。

賴清德致詞時表示，國家建軍之目的，一在保家衛國，二在保護人民，三在維護世界和平。他說，國軍官兵固然是第一線的主戰部隊，但後備部隊是國家整體防衛力量的基石，「如果我們能夠有效組織可恃的後備部隊，將讓我們國軍戰力進一步的提升」，因此，他要代表全體國人，感謝各位召員戰士、所有後備旅的國軍官士兵、以及教官團隊，「各位不辭辛勞，在短短的時間內重新訓練、重複學習所學戰技，有助於強化台灣的後備戰力，進一步保護國家安全」。

賴清德提到，這次教育召集秉持著國軍「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神。有以下重點：第一，將無人機的操作與應用，納入後備部隊的訓練，這項變革是國軍後備訓練的新的里程碑。他說，各位召員戰士，當能夠熟練的操作無人機之後，回去仍然可以向交通部民航局申請證照，他相信對未來整個工作生涯，或者是國軍的需要，一定有莫大的幫助。

第二，賴清德續指，特別將城鎮作戰所需要的各項戰技，也列入後備訓練教育召集的訓練當中，「我們讓各位召員戰士，在你的戰術位置報到，不是到軍營報到之後，再拉出來到戰術位置，而且這一次的召員戰士有70%是宜蘭的子弟，對在地非常非常地嫻熟」。

另外，賴清德提到，這次也訓練了各種城鎮作戰所需要的戰術訓練，包括阻絕設置訓練、小部隊戰鬥的訓練，以及戰傷訓練等，無非是向想要讓每一位召員戰士都能夠具備每一樣戰術所需求的戰技。

第三，賴清德說，這一次的教召，將關鍵的戰術思維引進並落實。例如，教官團隊中加入了，曾經赴美接受訓練的人員，他們帶回了寶貴的實戰思維與知識，讓各位能夠迅速掌握整合無人機到部隊，並實施演練的能力，來提升整體戰力。

賴清德強調，維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，「但我們對和平要有理想，但不能夠有幻想，和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力，才能夠得到真正的和平，和平不能夠一紙和平協議就能夠獲得，也不能夠、也不可能屈從侵略者的主張，就有辦法得到和平」，即便是要進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益，如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解，最終都淪為投降而已，因此，各位每一天的訓練、所流的每一滴汗、所做的各項努力，對國家來講都非常非常重要。

賴清德說，為了要因應中國持續擴大的對台灣併吞的野心，也為了要妥善因應中國的灰色地帶侵擾，要避免以訓轉演、以演轉戰，所以在上週，他特別召開國安高層會議，並宣布透過兩大「守護民主台灣國家安全行動方案」，做了一些法制、行政作為，也特別提出，每一年1560億，為期8年，總經費1.25兆的國防特別預算，將建置「台灣之盾」，能夠在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時也保護國人生命財產安全。

賴清德提到，希望透過國防特別預算，能夠建置分層防禦、高度感知、成功攔截這樣的效能，也希望透過國防特別預算，推動國防自主，讓台灣的基礎工業能夠進一步升級轉型，一方面達到保護國家安全的目標，一方面又能夠推動產業經濟的發展，包括在總統府成立的全社會防衛韌性，又或者是今天用新的教召方式，來訓練各位召員戰士，無非都是想利用實力來確保國家安全，以及區域的和平穩定。

賴清德強調，國家安全完全沒有任何妥協的空間，國家主權和自由民主的核心價值，是立國的根本，無關意識形態之爭，這是全體台灣人民的共同立場，「各位召員戰士透過教召訓練，來提升後備戰力，正是建立穩固防禦體系，以及確保國家安全的關鍵基礎，也正是『透過實力達到真和平』的重要戰力」。

