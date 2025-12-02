視導教召 賴清德：和平不可能靠ㄧ紙協議 沒力量則和解淪投降

總統府提供（下同）

總統賴清德今（2）日上午前往宜蘭縣視導「後備旅步三營教育召集訓練」時強調，「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平」；如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。

賴總統表示，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，以建立穩固防禦體系以及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。

賴總統強調，政府將建置「臺灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，同時保護國人生命財產安全。也期盼透過國防特別預算，推動國防自主，讓臺灣的基礎工業進一步升級轉型，達到保護國家安全的目標，並推動產業經濟發展。

賴總統抵達後，首先視導無人機操作、阻絕設置訓練及小部隊戰鬥演練。接著前往體育館視察召員住宿空間，了解教召訓練執行情況，並頒發加菜金慰勉官兵及召員戰備訓練辛勞。

賴總統再次表示，維護世界和平、穩定區域發展，是我國建軍的目標之一，但是我們對和平要有理想，但不能夠有幻想。和平無價、戰爭沒有贏家，我們必須要靠實力才能夠得到真正的和平。

賴總統強調，「和平不可能靠一紙和平協議就能夠獲得，也不可能屈從侵略者的主張就有辦法得到和平」。即便是要去進行和解的工作，也必須要有強大的力量做後盾，才能夠保護國家整體利益。如果沒有足夠的力量做後盾的話，所謂和解最終都淪為投降而已。