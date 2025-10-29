視導非洲豬瘟前進應變所 卓揆：疫情並未擴大

記者吳典叡／綜合報導

行政院長卓榮泰今（30）日前往臺中市視導非洲豬瘟前進應變所時表示，政府傾全國之力，以「最小範圍、最短時間、最小損害」為原則，全力防堵疫情擴散，並加大疫調、防治與環境保護的力道，也對一級生產鏈從業人員及業者提出輔導補助措施，協助減輕豬農與產業的衝擊，後續將依疫情控制情況研擬解封條件，並確保市場價格穩定。

卓揆指出，依據29日非洲豬瘟中央災害應變中心召開的專家會議建議，農業部已組成「中央疫調小組」，將協助臺中市政府共同完成更精確的疫調資料，並請全國各縣市政府，在人力、物資及設備上，主動積極協助臺中，盼能傾全國之力共同解決臺中發生的非洲豬瘟疫情。

卓揆說，目前實施「禁運、禁宰、禁用廚餘養豬」措施，對養豬產業一級生產鏈造成實質生計影響。今日已在行政院會針對一級生產鏈從業人員及業者提出輔導補助措施，將協助從業人員及業者度過難關，補助項目包括在禁用廚餘期間，對廚餘養豬場進行飼料差額補助，以及該場協助清運至環境部指定場所的油資補助，同時對養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤等提供相關補助。

卓揆重申，政府因應此次疫情的三大原則就是「控制在最小範圍、時間壓縮在最短期間、損害降低在最小程度」，並請全民共同配合，切勿進入案例場與關聯場，避免傳播病毒。目前，疫情並未擴大；防疫作戰正進入第一個15天的關鍵階段，後續將依疫情控制情況研擬解封條件，並確保市場價格穩定，政府會逐步推動各項工作，也請國人共同支持，給予第一線防疫同仁更多鼓勵。

卓揆視導前進應變所時表示，在「最小範圍、最短時間、最小損害」控制疫情，並提供一級生產鏈產業補助輔導方案減輕衝擊。（行政院提供）