視帝巧克力腹肌成收視保證！連脫11部戲被封「脫衫王」 激情床戲羞穿3件褲

王浩信飾演的文申俠以帥氣西裝現身。年代提供

香港視帝王浩信在港劇《踩過界》中飾演為民伸張正義的盲人律師，帥氣外型搭配沉穩氣場魅力十足，劇中除了大秀好身材，還與李佳芯上演大尺度床戲，成為戲迷討論焦點。

身材精壯的王浩信曾在港劇《飛虎》中飾演特警隊的狙擊手，俐落動作配上姣好體格被監製一眼相中，加上巧克力腹肌竟成收視保證，便讓他一脫再脫，回過神來才發現竟接連脫了11部戲，也使王浩信收穫「TVB脫衫王」稱號。

在《踩過界》中，王浩信與李佳芯上演激情床戲，堪稱王浩信從影後最大尺度，兩人欲拒還迎的感情糾葛讓劇迷跟著揪心。王浩信表示，拍攝前為保持體態刻意節食，當天還特別穿了三件褲子避免尷尬，也大讚對手李佳芯非常專業，令他相當放心。

王浩信在劇中即使眼盲，依然反應敏捷、身手俐落，完全不被限制所擊倒。年代提供

為詮釋盲人進行特訓！台詞太多耗盡能量

為了精準呈現盲人的生活日常與細節，王浩信拍攝前特地前往盲人協會學習，從摸黑行走、使用導盲杖，到矇眼切菜等訓練全都親自上陣，讓角色更貼近現實。且因角色長時間都戴著墨鏡，只能透過聲音、呼吸和肢體語言演出，經過不斷揣摩後，王浩信將盲人狀態詮釋得細膩到位，最終憑藉亮眼表現順利奪下視帝寶座。

王浩信透露，劇中角色不僅失明，還是一位極度伶俐、口條飛快的王牌律師，如何抓住快嘴節奏是一大挑戰。不只要把長篇台詞背得滾瓜爛熟，也得在拍攝期間保持高度專注，最長曾連拍17小時，幾乎讓他耗盡所有能量。《踩過界》16日起每週一至週五晚間8點年代MUCH台播出。



