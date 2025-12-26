視李小龍為偶像 邁茲米克森親耍雙節棍圓夢

奇幻動作新片《邦尼殺死他》，讓「漢尼拔」邁茲米克森（Mads Mikkelsen）與名導布萊恩富勒（Bryan Fuller）睽違多年再度合體。雖然邁茲在銀幕上常以冰冷優雅的「反派專業戶」著稱，但導演近日卻揭開他私下「小屁孩」的一面，反差魅力讓粉絲直呼：太可愛！

布萊恩富勒與邁茲米克森因合作美劇《雙面人魔》建立深厚交情，導演透露邁茲本人與銀幕上的冷酷形象截然不同，不僅充滿少年感，還非常愛開玩笑。「他私下很有赤子之心！他是那種在打保齡球時，會偷偷拿走別人的鞋子，然後看著對方在街上光腳追著他跑，還一臉享受的人」！

廣告 廣告

對於這次回歸合作，邁茲也對導演的腦袋感到敬佩：「他的思維與眾不同，我不認識誰的腦袋可以像他那樣運作，我非常喜歡他的想像力！」因此當布萊恩提出邀約時，邁茲幾乎是立刻點頭答應。

在《邦尼殺死他》中，邁茲飾演一名神祕的殺手鄰居，不僅要處理超自然生物，更少不了硬核的動作戲。擁有體操背景與豐富特技經驗的邁茲，其實從小就想當特技演員，更將傳奇影星李小龍視為偶像。

為了致敬偶像，邁茲與導演突發奇想，用一種非常「直男」的方式編排動作，兩人像小男孩一樣，拿著李小龍公仔在模型前設計腳步與招式。導演還特別在片中加入雙節棍橋段，讓邁茲圓夢。邁茲興奮地表示：「我這一生摔來摔去，體操經驗讓我不至於把自己摔死。能有那麼一個瞬間，在銀幕上假裝自己是李小龍，真的超爽！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導