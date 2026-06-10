視民如親積極協尋 萬華警迅速尋獲失智婦人平安返家

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圖說：臺北市萬華分局華江派出所警員莊大蔚。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局華江派出所日前接獲民眾報案，稱其林姓配偶自住處離家後未返家，因其配偶有失智症狀，擔心發生危險，故至派出所請求警方協助。

警員莊大蔚立即調閱周邊監視器畫面，循線追查林姓婦人行蹤，確認林女徒步往大同區方向移動後，立即沿線前往搜尋，終於在大同區臺北橋下尋獲林姓婦人。

莊員發現林女時，因其體力不支，需旁人協助攙扶始能站起，因恐有意外，莊員遂將林女送往醫院就醫，同時通知家屬到場，家屬對警方迅速尋得其配偶深表感激。

萬華分局表示，家中如有失智長者建議申請「愛心手鍊」，若其不慎走失時，得以立即獲得他人協助。若民眾有發現疑似需要幫助之長者，也可以撥打110尋求派出所之協助。