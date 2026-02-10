「視民如親」 暖警行動 大同分局寒夜救助路倒失智老翁

大同分局民族路派出所處理員警與老翁(中)及家屬合影。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

【警政時報 戴昱弘／臺北報導】臺北市政府警察局大同分局民族路派出所警員趙佑恩、李明敏日前擔服巡邏勤務時，接獲值班派遣通報處理路倒案件，員警立即趕赴現場關懷協助。

警方到場後，發現一名年邁老翁疑似體力不支倒臥路旁，隨即協助其坐起並確認身體狀況，所幸意識清楚、未有明顯外傷。進一步查詢身分時，員警發現該名長者特徵與警方協尋群組中通報的疑似走失長者相符，惟家屬尚未完成正式報案程序。

經耐心比對資料並再次確認身分無誤後，警方立即聯繫家屬到場。電話那頭的家人接獲消息後難掩激動情緒，尤其寒流來襲、入夜後氣溫驟降，更讓家屬心急如焚，隨即趕赴現場。當家屬親眼見到長者平安無恙時，頻頻向警方表達感謝，感謝員警即時且細心的協助，讓一場令人焦急不安的尋人過程，在最短時間內畫下溫暖句點。隨後長者由家屬陪同返家休息，身體狀況並無大礙。

大同分局民族路派出所警員李明敏(左)、趙佑恩(右)。(圖／記者戴昱弘 翻攝）

大同分局提醒，家中若有失智或高齡長者，除應避免單獨外出外，亦建議配戴寫有聯絡方式的識別證件，或使用定位設備，以利走失時能即時協助尋回。警方將持續秉持「視民如親」的服務精神，善用通報網絡與警政系統，守護每一位需要幫助的市民。本案同仁主動關懷、即時應處，不僅展現警方守護市民安全的積極作為，也彰顯警察溫暖人心的一面，實為同仁表率。

