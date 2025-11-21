視界扭曲 及早手術是解方

北榮團隊領先全球發現，黃斑部皺褶的嚴重度與薄膜中細胞的組成息息相關，而「膠質細胞」的大量增生是視力惡化的主因。（林周義攝）

黃斑部皺褶是常見的眼底疾病，在視網膜黃斑部表面形成一層薄膜，導致視力模糊、扭曲變形。北榮團隊研究發現，黃斑部皺褶的嚴重度與薄膜中細胞的組成息息相關，而「膠質細胞」的大量增生是視力惡化的主因，會導致黃斑部增厚與結構扭曲，進一步造成病人視線模糊、影像變形。透過及早手術，有助避免不可逆的破壞。

黃斑部皺褶好發於中年以上族群、曾有眼睛病史者，好發率大概為總人口的5.3～18.5％。北榮眼科部視網膜科林泰祺主任表示，早期的黃斑部皺褶通常沒有明顯的症狀，需透過眼底鏡檢查或是同調共軛光掃描儀來診斷。

廣告 廣告

北榮病理檢驗部醫師王蕾琪說，黃斑部皺褶主要由膠質細胞、玻璃體細胞及纖維細胞組成。其中，膠質細胞占比最高，且會隨疾病進展而不斷增生。北榮研究結果顯示，膠質細胞密度愈高的黃斑部皺褶患者，術後視力恢復就愈差。相較之下，玻璃體細胞與纖維細胞的影響力較小。換言之，膠質細胞是造成視網膜結構受損與視覺惡化的關鍵角色。

林泰祺解釋，膠質細胞的異常增生會導致黃斑部增厚、結構扭曲，進一步造成視線模糊、影像變形。更重要的是，這種細胞變化可能早於共軛光掃描儀影像上可見的結構變化，光靠影像檢查，往往無法及時判斷疾病惡化的速度。

北榮眼科部主任陳世真說，特殊工作如攝影師、畫家等，對線條的要求嚴格，當扭曲情況厲害時，就可考慮動手術。醫師不會說看1次就開刀，而會希望追蹤1～2次，確定視力減退，再動手術。

66歲馮先生，左眼有視網膜剝離的病史，2019年手術後恢復良好，術後5個月發現，左眼視力下降至0.08，出現黃斑部皺褶，手術移除後視力回復至0.9，但看東西時仍有輕微扭曲。

左眼術後3年，馮先生偶然發現右眼看東西時也有輕微的扭曲變形，右眼視力略降至0.8，也發現黃斑部皺褶。雖在傳統的認定上不需立即接受手術，但林泰祺仍建議及早手術，保留黃斑部功能並提升術後視力恢復的可能性。

馮先生術後右眼視力回復至1.0，看東西扭曲變形的情形完全獲得改善。北榮團隊呼籲民眾，千萬不要忽視「看東西扭曲變形」的症狀，即使症狀輕微也應該及早就醫、治療。