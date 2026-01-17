視病猶親.以病為師 骨科醫陳英和深耕花東近40年

台北市 / 綜合報導

台灣東西部的醫療資源差距懸殊，卻有人不畏辛勞，奔走偏鄉看診！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，醫療奉獻獎的得主陳英和醫師，陳醫師的專長是骨科；他33歲就到花蓮服務，奉獻了快40年的歲月，不只在醫院執刀，引導病患復健，更親自去到偏鄉看診，讓當地居民不用長途跋涉、舟車勞頓！陳英和始終秉持視病猶親、以病為師的信念，認為唯有回歸「全人醫療」的初衷，才能解決醫療資源匱乏的困境。

穿上患者的輔具，平面走動上下樓梯，每個動作都要試一試，不只為了確認適不適合，也具體化呈現患者將來的情形，身為院長一向親民，只要時間允許，陳英和事必躬親，跪著觀察，患者陳小姐說：「你看到院長這樣子，就是他看你的時候，他有時候會跪下來哦。」患者母親說：「輕聲細語又很溫柔。」

從小受到外公的影響，立志從醫年輕放棄留在台大醫院工作的機會，選擇資源匱乏的花蓮，奉獻近近40年，成為偏鄉醫療先驅，骨科醫師陳英和說：「他們不用再翻山越嶺，到西部就醫，重大的傷病的時候，不至於徬徨無助。」

嚴重駝背患者，鼻子幾乎貼著膝蓋，身體像被折成兩半，脊椎彎曲超過200度，被命運彎曲的病人，重新挺起腰桿，還能騎腳踏車載陳英和，名譽院長骨科權威登上國際教科書，但陳英和最在意的，只有病人好不好。

科醫師陳英和說：「當我們碰到高難度的病例的時候，承擔很重大的責任，經由你的努力當然也是病人的配合，可能就改變病人的一生。」牽著患者走路，基督徒卻選擇在佛教醫院服務，陳英和深信醫療的本質，是愛與關懷，視病猶親以病為師。

科醫師陳英和說：「宗教醫院它的宗旨會跟醫師，行醫的初心會比較能夠貼合。」獲頒台灣最高榮譽醫療奉獻獎，陳英和從不覺得自己偉大，但他奔走偏鄉提供無差別的關懷，在無數個花蓮台東的家庭記憶裡，留下最溫柔且堅定的身影。

