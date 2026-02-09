視網膜治療泰斗劉榮宏辭世 先總統蔣經國也曾是他的患者

振興醫院前院長劉榮宏今年1月27日與世長辭，享壽88歲。（圖／振興醫院）

振興醫院前院長劉榮宏今年1月27日與世長辭，享壽88歲。劉榮宏是視網膜治療泰斗，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉，並推動糖尿病視網膜病變、早產兒視網膜病變的先進治療，先總統蔣經國也是他的患者。

振興醫院今天（9）發布新聞稿指出，劉榮宏民國27年出生於台灣嘉義，生前致力於研發和改進多項視網膜治療技術，兩度赴美於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得的視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。他早年推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變的先進治療，嘉惠無數病患，先總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也是他的患者。

劉榮宏亦成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉；改進並推廣白內障超音波乳化手術，亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由他引進。他於1998年榮獲美國眼科學術院的榮譽獎牌最高榮譽，並曾獲得李登輝總統表揚。

中華民國眼科醫學會第十屆理事長任內，劉榮宏於1994年主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」，帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於2012年成立中華民國視網膜醫學會，並擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準。

劉榮宏終其一生著重精進自身醫術，更勠力於推動國內眼科教學訓練，承先啟後訓練20多位頂尖的視網膜專科種子醫師、數百位眼科專科醫師，學生們遍佈國內外南北各地，造就更多更新一代的眼科醫師，桃李滿天下，提升國內眼科醫療水準，造福病患。

