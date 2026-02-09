視網膜泰斗劉榮宏離世 享壽88歲

致力於研發和改進多項視網膜治療技術的醫界泰斗──振興醫院前院長劉榮宏離世，享壽八十八歲。（圖：振興醫院提供）

振興醫院前院長劉榮宏上月二十七日與世長辭，享壽八十八歲。振興醫院九日表示，前院長劉榮宏民國二十七年出生於嘉義，一生對醫界尤其是眼科領域發展貢獻卓越，他致力於研發和改進多項視網膜治療技術，值得一提的是，已故前總統蔣經國先生也是他的患者。

一九七○年代，劉榮宏兩度赴美於哈佛、約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，並將習得視網膜治療技術帶回台灣，使國內醫療得以提升至先進國家水準。劉榮宏早年推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變先進治療，當時嘉惠無數病患，已故前總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變也是他的患者。

振興醫院指出，劉前院長成功將人工水晶體引進台灣，完成國內第一例人工水晶體植入手術治療白內障創舉；改進並推廣白內障超音波乳化手術，亞洲第一部醫用氬氣雷射也是由他引進。一九九八年榮獲美國眼科學術院榮譽獎牌(Honor Award)最高榮譽，更曾獲得李登輝總統予以表揚。

中華民國眼科醫學會第十屆理事長任內，主辦第一屆「中日眼科聯合學術研討會」(一九九四年)，帶領台灣眼科領域與世界接軌，並於二○一二年成立中華民國視網膜醫學會擔任首任理事長與榮譽理事長，更加提升國內外視網膜學術交流與治療水準。

劉榮宏兩度領軍振興醫院醫療團隊前往薩爾瓦多義診，同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，還遠赴印度、緬甸及菲律賓執行手術，以及對當地醫師進行教學課程。