視網膜泰斗劉榮宏離世 完成台首例人工水晶體植入

（中央社記者陳婕翎台北9日電）「台灣視網膜泰斗」振興醫院前院長劉榮宏離世，他將人工水晶體引進台灣，完成國內首例人工水晶體植入手術治療白內障；罹患糖尿病視網膜病變的已故前總統蔣經國，也是他的患者。

振興醫院今天透過新聞稿公布劉榮宏死訊，院方表示，劉榮宏1938年出生於台灣嘉義，今年1月27日與世長辭，享壽88歲。他致力研發和改進視網膜治療技術，1970年代2度赴美，於哈佛和約翰霍普金斯等醫療研究機構進修，將習得視網膜治療技術帶回台灣。

院方提到，劉榮宏早年推動糖尿病視網膜病變及早產兒視網膜病變先進治療，使無數病患受惠；已故前總統蔣經國當年罹患糖尿病視網膜病變，也是劉榮宏的患者。

院方表示，劉榮宏成功將人工水晶體引進台灣，完成國內首例人工水晶體植入手術治療白內障創舉，改進推廣白內障超音波乳化手術。

此外，亞洲第一部醫用氬氣雷射同樣是劉榮宏引進，畢生致力提升國內外視網膜學術交流與治療水準。劉榮宏於1998年榮獲美國眼科學術院（American Academy of Ophthalmology）的榮譽獎牌（Honor Award）最高榮譽，甚至曾獲得已故前總統李登輝表揚。

劉榮宏也關心落後國家醫療，在院長任內和財團法人國際合作發展基金會合作，2度親自領軍振興醫院醫療團隊，前往薩爾瓦多義診；同時也是台灣首位登上奧比斯（ORBIS）眼科飛行醫院進行手術服務的眼科醫師，遠赴印度、緬甸與菲律賓執行手術，及對當地醫師進行教學課程。（編輯：吳素柔）1150209