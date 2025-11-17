視線不佳釀連環追撞！西濱快速道路「駕駛跳開逃命」畫面曝光
台61線西濱快速道路彰化鹿港段深夜發生三車連環撞擊事故，起因是第一車疑似視線不清自撞護欄後逆向停下，駕駛下車揮手示警卻險些被後車撞上，隨後發生連環追撞，第二車駕駛下車查看車損時被第三車撞傷。事故現場因缺乏路燈照明，成為肇事的重要因素，導致三車嚴重毀損。鹿港交通分隊小隊長施義宏表示，「第一台車疑似因視線不良追撞護欄，第二台車因閃避不及而追撞第一台車，第二台車駕駛下車查看車損時，遭第三台車追撞。」現場目擊的重機騎士協助處理，傷者已送醫治療。
事件發生在台61線西濱快速道路彰化鹿港段。根據現場畫面顯示，第一輛車的駕駛在自撞護欄後，身穿藍色衣服的男子站在快速道路上對後方來車揮手示警。當白色轎車接近時，他緊急跳開避免被撞，但白車仍撞上了停在路上的第一輛車，並將其向前推移，隨後失控撞上護欄。
鹿港交通分隊小隊長施義宏表示，第一台車疑似因視線不良追撞護欄，第二台車因閃避不及而追撞第一台車，而第二台車駕駛下車查看車損時，遭第三台車追撞。事故詳情顯示，林姓男子駕駛的第一車自撞後車輛轉了180度，陳姓駕駛的第二車雖閃過人但撞上了車，當他下車查看時，第三輛車追撞而來，導致陳姓駕駛被撞倒。
事故發生後，救護車迅速抵達現場，醫護人員對路上躺著的傷者進行檢傷包紮後，將其送往醫院治療。事故造成三輛車都嚴重毀損，其中白車前擋風玻璃呈蜘蛛網狀，顯示曾撞到人。
值得注意的是，台61線許多路段沒有設置路燈，路燈僅設於匝道和易肇事路段等地方，行車主要依靠車輛照明和路面標線反光設施引導方向。這種照明不足的情況，使得事故發生時更加危險，也是此次連環撞擊事故的重要因素。事故現場也有路過的重機騎士熱心協助，並目睹了整個驚險過程。
