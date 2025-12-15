視線扭曲、看東西變彎？眼睛不痛竟是黃斑部病變！除了吃葉黃素，眼科醫揭 5 招防病變

「揉眼睛時才發現，看直線變得彎彎的……」這類情況在眼科門診並不少見。黃斑部病變早期沒有疼痛，若只有單眼受影響，另一眼會代償視力，讓多數人拖到視線扭曲或出現黑影才就醫。台安醫院眼科黃咨瑀主治醫師提醒，黃斑部是視覺最重要的部位，一旦受損會直接影響閱讀、認人與生活品質。

黃斑部為什麼出問題就看不清楚？

黃斑部位在視網膜中央，負責辨識細節。其病變之所以容易被忽略，是因為：

沒有疼痛感

雙眼同時使用，單眼異常容易被代償

典型症狀是影像扭曲、中央黑影

臨床常用阿姆斯勒方格（Amsler Grid）協助病人自我檢測，若直線變形或斷裂，就應盡快檢查。阿姆斯勒方格（Amsler Grid）自我檢測：單眼注視中心黑點，若周圍直線出現扭曲或缺損，就應立即就醫。

廣告 廣告

老年性黃斑部病變：50 歲後常見的視力威脅

老年性黃斑部病變（AMD）是全球 50 歲以上人口不可逆視力喪失的主要原因之一。

可分為兩型：

乾性（非新生血管型）

早期症狀輕微

進展緩慢

部分患者可能進入晚期造成明顯視力下降

濕性（新生血管型）

由異常血管增生、滲漏或出血造成

視力惡化快速、影響較嚴重

危險因子包括：年紀、抽菸、高血壓、高膽固醇、心血管疾病與家族史。

為什麼大家都在吃葉黃素？

美國 NEI 的 AREDS 與 AREDS2 試驗指出：特定配方（抗氧化劑、鋅、銅、葉黃素、玉米黃素）能降低「中重度」AMD 的惡化風險。但黃咨瑀提醒，對於年輕或眼睛完全健康的人，單靠保健品的保護效果有限。最有效的策略仍是戒菸、控制三高、均衡飲食與維持健康體重。

糖尿病、高血壓也會影響黃斑部

糖尿病

血糖控制差會造成視網膜微血管損傷，可能出現：

小出血點

滲出物

黃斑部水腫

新生血管造成出血或剝離

嚴重時會造成永久視力喪失。

高血壓

長期血壓不穩會使動脈硬化、壓迫視網膜靜脈，引發阻塞，造成：

黃斑部水腫

大範圍出血

視力因此下降。

高度近視是現代人的視力危機

台灣高度近視盛行率高，眼軸拉長會讓視網膜與脈絡膜變薄脆，增加：

視網膜剝離

白內障

黃斑部病變

尤其是脈絡膜新生血管，會造成突發性視力惡化，是高度近視最需警覺的風險。

其他黃斑部病變：皺褶、裂孔也不可輕忽

黃斑部皺褶 多為年齡相關，也可能因發炎、外傷或眼內手術引起。症狀為影像扭曲、中央黑點。

黃斑部裂孔 由玻璃體牽扯或外傷造成，會出現中央視野缺損。

以上病變可透過視網膜光學斷層掃描（OCT） 診斷。

治療方式：眼內注射與玻璃體手術

1. 玻璃體內注射

抑制異常血管生成，減少水腫與滲漏，是新生血管病變主要治療方式。

2. 玻璃體手術

適用於黃斑部皺褶、裂孔，透過移除增生膜或修補裂孔，恢復結構。黃咨瑀強調治療效果與早期發現高度相關，晚期視力損害較難逆轉。

保護黃斑部的 5 大關鍵

不抽菸

控制三高（血糖、血壓、血脂）

均衡飲食：深綠蔬菜、魚類、堅果、水果

適度防曬

定期眼科檢查：50 歲以上、有家族史、高度近視者建議每年一次

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

NARS修護霜、韓國艾多美萬用棒檢出蘇丹紅 食藥署再公布18項下架化妝品

為什麼在家、辦公室就狂打噴嚏 在外卻沒症狀？固定環境讓鼻腔免疫球蛋白E被觸發