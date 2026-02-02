視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

驚悚死亡車禍！（2日）上午，在台北市信義區，有一輛水泥預拌車，違停在紅線上等著要進工地，疑似因為視線死角，沒看到一名騎腳踏車的婦人，在車前停等紅燈，一起步，就輾過婦人，拖行將近10公尺，當場死亡，警方調查，這一名駕駛，5年內也曾有過失致死的紀錄。

大馬路上，一輛水泥預拌車，違停在路口，一名婦人騎著腳踏車，在水泥預拌車前停等紅燈，沒想到下一刻，水泥預拌車起步，當場輾過腳踏車騎士。

另一個角度的監視器可以看到，水泥預拌車輾過婦人後，還倒車，疑似再輾一次，隨後駕駛才下車，把腳踏車拖出來。

目擊民眾：「我來的時侯人已經倒了，他應該是起步的時候，撞到那個女生，我們有受訓，就想說可以去做CPR之類，但是已經蠻明顯是（死亡）。」





水泥預拌車違停起步 輾死腳踏車婦人遭質疑2次輾壓

民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，被輾過的腳踏車還停在這邊，可以看到整輛車都已經凹陷變形，這個路口其實車流量相當的大，水泥預拌車事故發生後，還停在這邊，也造成交通大打結。」

事情發生在2號早上將近11點，台北市信義區光復南路跟文昌街交叉口，55歲的陳姓水泥預拌車駕駛，開了將近20年的車，當時他違停在路邊紅線上，排隊等著進嘉興街的工地，52歲的腳踏車騎士，停在他的前方等紅燈，疑似因為視線死角釀禍，婦人被拖行快10公尺，肇事駕駛供稱，自己倒車，只是要把腳踏車拉出來，但根據了解，他在5年內，也有過失致死的紀錄。





水泥預拌廠人員澄清，肇事駕駛不是正式員工，只是外包人員，但民眾也懷疑，駕駛是不是故意二次輾人？

律師李育昇：「如果駕駛車禍後又倒車輾過被害人，就可能有殺人的故意，而會涉犯刑法殺人罪，依據現在的實務情形，由於受傷還要支付未來長期的照顧費用，因此如果撞死人，有可能要賠償的金額反而會比較低。」

案發地點距離婦人住家不遠，家人們怎麼也沒想到，只是騎腳踏車出門，卻再也回不了家。

