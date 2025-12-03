視線死角？ 大車機車同步右轉「2秒吞人」 女捲車底亡

機車被捲入曳引車車底。（圖／東森新聞）





中午11點多，台中烏日驚傳死亡車禍，曳引車跟機車同步右轉，竟把機車撞倒，還沒馬上停下，機車被捲入車底一路拖行，60歲的陳姓女子當場死亡，遺體卡在車底，警消請來附近的拖吊車業者協助救援，家屬到場心碎，跪地痛哭，警方依過失致死罪，將吳姓駕駛移送法辦。

曳引車右轉撞倒前面的機車，司機卻沒立刻煞停，女騎士當場連人帶車被捲入車底一路拖行。

附近加油站人員：「就我加油的那台司機，突然發出了啊一聲，我問他怎麼了看過去，就已經是直接輾下去了。」

曳引車就停在路旁動彈不得，機車卡在車頭女騎士受困，人已經沒了生命跡象，附近的吊車業者也來幫忙搶救，但曳引車35噸真的太重救援難度高。

吊車業者何老闆vs.記者：「你不能在過負荷的狀況下作業，這樣萬一造成第二次傷害誰負責，所以換車，（所以第二台是換成幾噸的），120噸。」

業者換了一台繼續吊，好不容易抬起曳引車車頭，警消也趕緊將女騎士的遺體運出。

記者vs.肇事司機吳姓男子：「（可以）講一下當時發生什麼事，是死角嗎，你是轉彎沒看到嗎，還是怎麼樣。」

面對記者提問不發一語，他就是肇事的曳引車司機，33歲吳姓男子，意外來的突然他驚魂未定，女騎士的兒子妹妹到場跪地痛哭，不敢相信至親出門會遭遇死劫。

事發就在3日中午11點多台中烏日環中路七段與五光路口，60歲的陳姓女子騎車外出，停在曳引車前方停等紅燈，看見綠燈亮，兩車剛起步一右轉就出事，陳姓女子被捲入車底，安全帽受到擠壓變形，頭部重創命喪輪下。

烏日交通分隊分隊長劉于豪：「本起事故不幸造成陳女身亡，依過失致死罪嫌，將吳男移請台中地方檢察署偵辦。」

警方確認吳姓男子沒有酒駕，疑似是因為陳姓女子停的位置是視線死角，才會導致意外發生，確切的事故原因還有待釐清，全案將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。

