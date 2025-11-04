視線死角！苗栗翁騎車遭同向拖板車捲落輪下 消防急搶救脫困

記者陳佳鈴／苗栗報導

當時一輛南下的拖板車正準備轉彎，疑因視線死角或判斷失誤，與同方向騎乘腳踏車的老翁發生碰撞，將老翁捲落輪下。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣頭屋鄉昨(3日)上午驚傳一起驚險車禍，一輛載運工程車的拖板車與騎乘腳踏車的老翁發生碰撞，老翁當場被捲入車底，命懸一線。所幸消防人員迅速到場搶救，成功將人脫困。

這起事故發生於上午8時許，地點位於台13線與尖豐路口、全家便利商店前。當時一輛南下的拖板車正準備轉彎，疑因視線死角或判斷失誤，與同方向騎乘腳踏車的老翁發生碰撞。目擊民眾驚呼連連，立刻撥打119報案，通報有人被卡在車底動彈不得。

警消抵達後，發現老翁橫躺在拖板車車底，意識清楚但神情驚恐，左小腿明顯腫脹變形，疑似骨折。由於拖板車車體龐大且位置危險，現場人員不敢貿然施救。

特搜分隊立即架設墊塊穩固車體，防止車輛移動造成二次傷害，並使用千斤頂撐起車身，製造出安全救援空間。救護人員同步評估傷勢、進行初步包紮與固定，隨後合力以快速脫困板將老翁小心移出車底，送往醫院救治。經初步診斷，傷者除腿部骨折外，並無生命危險。

警方表示，初步研判拖板車與腳踏車疑因轉彎視線受阻或未保持安全距離導致碰撞，詳細肇事原因仍待進一步調查。

