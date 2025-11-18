視茫茫線條變形 揪視網膜病變
記者彭新茹∕新竹報導
64歲何先生近日突然發現右眼視力退化，看直線時變得彎曲、影像扭曲，起初以為只是眼睛疲勞，休息幾天便會好轉，沒想到症狀持續多日未改善，到新竹台大分院眼科部就診。經醫師李宜潔詳細檢查，確診為右眼「視網膜上增生膜」，俗稱「黃斑部皺褶」，這是一種常見卻容易被忽略的視網膜病變。
李宜潔指出，視網膜位於眼球的最內層，負責接收光線並將影像傳送至大腦的感光組織，其中「黃斑部」為視力最敏銳的區域。當視網膜表面出現不正常的新生薄膜，會逐漸皺縮並拉扯視網膜，影響黃斑部結構，造成視力模糊以及影像變形。
李宜潔說，這種病變的確切成因尚無定論，但醫界普遍認為與玻璃體自然老化有關。當玻璃體退化並與視網膜分離時，殘留的玻璃體膜可能引發細胞沉積與增生，形成增生膜。此外，曾有視網膜裂孔、剝離、糖尿病視網膜病變、視網膜血管阻塞、眼內手術、眼部發炎或外傷病史的病人，罹患風險更高。
她提醒，初期症狀多不明顯，許多人沒有自覺而延誤就醫。隨著膜層增厚與拉扯力增加，可能導致黃斑部裂孔、視網膜水腫或剝離，進一步引起視覺扭曲與視野模糊，嚴重時恐造成永久性視力損害。
李宜潔指出，微創玻璃體切除手術是目前常見治療方法，手術時間約一小時，多採局部麻醉。醫師會在顯微鏡下精細剝除增生膜，必要時使用特殊染劑協助辨識膜層，並配合氣體灌注穩定視網膜。術後病人需依病情住院觀察、保持特定姿勢休養、點藥及定期回診。視力恢復約需3至6個月，部分病人可明顯改善視力與影像變形。
目前沒有藥物可預防或去除已形成的增生膜，若出現視覺異常，應及早檢查並定期追蹤，可搭配「阿姆斯勒方格表」自我檢測視覺扭曲狀況，讓眼科醫師及時介入，降低視力惡化風險，守護寶貴視力。
