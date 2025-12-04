視覺化規劃工具Timo 獲選蘋果年度iPhone App

（中央社記者吳家豪台北4日電）蘋果公司（Apple）今天公布2025年App Store Awards獲獎名單，表揚17款展現技術巧思並帶來長久文化影響力的App和遊戲，年度iPhone App為視覺化規劃工具「Timo」，幫助神經多樣性使用者（例如自閉特質）簡化計畫並提高專注力；年度iPhone遊戲為寶可夢卡牌對戰遊戲「Pokémon TCG Pocket」。

年度iPad App為人工智慧（AI）剪輯工具「Detail」，年度Mac App為「Essayist」，可在Mac上透過AI工具處理撰寫學術論文時最耗時的格式工作。

廣告 廣告

蘋果執行長庫克（Tim Cook）透過新聞稿表示，每一年看到開發者如何把最出色的想法，變成能豐富人們生活的創新體驗，都令蘋果深受啟發。今年得獎者展現App Store所代表的創意與卓越，也證明世界級的App與遊戲能在全球各地帶來深遠而實質的影響。

2025年度Apple Vision Pro App為「Explore POV」，透過Apple Immersive Video沉浸式影片，帶領使用者走訪世界上最壯觀的景色。

年度Apple Watch App為「Strava」，以俐落的設計和即時路段追蹤，串聯起整個運動社群。

年度Apple TV App為「HBO Max」，以新增的美國手語內容和多元的娛樂陣容，提供更包容的串流體驗。

App Store編輯團隊也選出6款「文化影響力」得主，肯定這些App推動有意義的改變，包括「Art of Fauna」、「Chants of Sennaar」、「despelote」、「Be My Eyes」、「Focus Friend」、「StoryGraph」。（編輯：林克倫、楊凱翔）1141204