視覺味蕾都驚喜！生乳捲盲盒、茶香粉粿登場

▲聖誕就要粉吸睛，亞尼克全新「草莓脆皮巧克力生乳捲」粉嫩造型讓少女心大爆棚。（圖／亞尼克提供）

[NOWnews今日新聞] 進入年末購物狂歡旺季，業者打造充滿味蕾及視覺驚喜的甜蜜滋味為消費者增添儀式感。亞尼克推出蛋糕販賣機限定「驚喜生乳捲盲盒」，還有粉嫩造型的「草莓」系甜品也上市。麻古茶坊再度以紅萱茶香為靈感，推出全新配料「紅萱粉粿」，將於11月21日全台門市正式販售。起士公爵全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」即日起限量上市。

▲亞尼克推出YTM蛋糕販賣機限定「驚喜生乳捲盲盒」。（圖／亞尼克提供）

生乳捲名店亞尼克再出招，推出YTM 蛋糕販賣機限定「驚喜生乳捲盲盒」，除了冠軍原味生乳捲之外，還有機會搶先吃到超級獵奇口味-九層塔檸檬生乳捲，抹茶控最愛-宇治抹茶生乳捲以及精品級巧克力-厄瓜多爾黑巧克力生乳捲，特殊與高單價口味合計兌換機率高達70%，最高現省238元，即日起至12月6日於全台66站點販售。

聖誕就要粉吸睛，亞尼克超人氣「脆皮巧克力系列生乳捲」再推新作，全新「草莓脆皮巧克力生乳捲」，粉嫩造型讓少女心大爆棚，每日手工製作限量200條。同場加映「戲雪尋莓生乳捲」、派對甜點「開心果覆盆莓慕斯」、「草莓法式甜甜圈泡芙」，迎接聖誕年末狂歡時刻。

▲麻古茶坊以紅萱茶香為靈感，推出全新配料「 紅萱粉粿」，同步推出四款推薦飲品。（圖／麻古茶坊提供）

延續今年「 紅萱烏龍」上市以來掀起的話題熱潮，麻古茶坊再度以紅萱茶香為靈感，推出全新配料「 紅萱粉粿」將於11月21日全台門市正式販售。品牌將紅萱烏龍茶湯融入粉粿製程中，使其呈現自然茶色與淡雅香氣，打造「 看得到茶色、吃得到茶香」的創新口感。同步推出四款推薦飲品「粉粿紅茶拿鐵」、「粉粿橙香紅萱」、「粉粿冰萃檸檬」與「粉粿金萱」。

▲起士公爵全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」即日起限量上市。（圖／起士公爵提供）

起士公爵全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」以香醇咖啡為靈魂、濃郁乳酪為主角，再以起士公爵招牌的「熟成烘焙」加深香氣層次，烤出一顆充滿大人風味的熟成系巴斯克。「外層焦香 ×內層柔滑」的經典巴斯克口感，每一口都有咖啡的成熟香、乳酪的濃厚綿滑、熟成後自然融合的圓潤尾韻，即日起限量上市。

