視訊國防部掌握圍台軍演！賴總統：面對威脅絕不退讓

解放軍宣布圍台軍演，總統賴清德發文表示，他與國防部進行視訊會議，聽取最新情勢報告，並指示相關單位沉著冷靜、嚴密掌握，同時也譴責中國對區域安全與國際秩序公然挑釁。不過1.25兆的國防特別預算，仍在立法院遭到藍白5度封殺。

解放軍對台發動圍台軍演後，總統賴清德與國防部進行視訊會議，兩旁坐著的是國安會秘書長吳釗燮以及副秘書長劉德金，畫面另一頭則是國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人，進行情勢報告。

賴總統強調，對於各項軍事動態皆充分掌握，要國人安心，同時譴責中國執意以軍事威嚇，破壞區域穩定，是對國際社會的挑釁。但說了這麼多，場景回到立法院...

立委（民）郭昱晴：「在野把程序當成武器，把預算當成人質，在這裡我提出最嚴厲的譴責，藍白委員，你們對中國有沒有譴責，不要檢討被害人，不要檢討台灣。」

立委（國）羅智強：「是誰喪權辱國，讓中共軍機軍艦越過海峽中線，無力以對，就是民進黨，1.25兆那麼重要，你來這邊報告，按照你的承諾報告並接受質詢。」

朝野上演舉牌大戰，最終1.25兆國防特別預算在藍白人數優勢下，第5度遭到封殺。而藍綠也從立法院戰到地方。

台北市議員（民）許淑華vs.台北市長蔣萬安：「可不可以跟我們說明一下，為什麼你一回來軍演就開始了，（謝謝議員）。」

在國民黨主席鄭麗文，第一時間把中共軍演歸咎是賴總統挑釁，挨轟敵我不分後，藍營地方首長回應都相對謹慎。

台中市長盧秀燕：「戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此的信任與感情，任何危害2300萬人生命財產的行為，都強烈反對嚴厲譴責。」

朝野氣氛再對立，民選首長都知道，眼前不是對內攻擊的時機。

