視訊目睹友人被揍！川普兒子巴倫緊急報警 受害女：他救我一命

美國總統川普之子、現年19歲的巴倫川普（Barron Trump），傳出挺身救朋友，這名受害女子在英國法院作證指出，巴倫在視訊通話中目睹她遭前男友施暴，立即打電話報警，才讓她脫離險境。

巴倫（紅圈處）是川普最小的兒子。（圖／美聯社）

根據英媒《Metro UK》與庭審內容，這起事件發生於去年1月。受害女子當時透過通訊App「FaceTime」，向身在美國的巴倫求助，其前男友、22歲的魯米安斯特夫（Matvei Rumianstev）因妒忌她與巴倫的友誼而動粗，對她施以暴力。

法庭播放的通話紀錄顯示，巴倫隨即撥打英國緊急電話999，向接線人員表示，「我剛接到一名我認識的女生來電，她正在被人毆打。」他隨後提供受害者住址，並急切地說，「這真的是緊急狀況，拜託你們快一點，她正在被打。」

巴倫事後向警方表示，視訊通話僅持續約10至15秒，畫面中只看得到天花板，但他清楚聽見友人「尖叫、哭泣，還有被打的聲音」。他表示，「我能做的最好事情就是報警。我不可能打回去威脅對方，那只會讓情況更糟。」

警方到場後告知受害女子，是「一名在美國的人」替她報案，但未透露身分。不過，根據警方隨身攝影機畫面顯示，她對警方說，「我和巴倫川普是朋友，是唐納川普（Donald Trump）的兒子。」

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

