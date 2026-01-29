「視象」高師大碩班視覺藝術作品聯展

▲藝術家與師長、貴賓合照。

【記者 王雯玲／高雄 報導】國立高雄師範大學視覺設計系碩士在職專班二年級學生聯展，將於115年1月27日至4月6日在帕莎蒂娜烘焙坊-文化店 進行展出，本展出以「視象」為題，創作者企圖捕捉日常生活中所視之各種現象，並進行自我反思，將現象以藝術創作之方式呈現。

▲藝術家與貴賓合照。

參展者係經近兩年在高師大視覺設計研究所之學術洗禮，將獲得之學理知識與實務創作方法進行驗證，展出作品皆從常民生活中獲得創作靈感，包含自然現象、生活場景、新聞時事等，再透過個人之創作專長，如立體創作、空拍攝影、傳統攝影、AI創作及電腦繪圖等各種創作媒材，將所視現象進行轉譯，結合現象與自我論述。

▲獻花。

本展由高師大視覺設計所林秋妙、劉麗蘭、黃保儒、姜宜均、吳彥霖及陳明億6位同學聯合展出，創作者來自各行各業，包含專業設計師、藝術領域教師、專業攝影師及文化工作者等，創作者期望將兩年所學及自我藝術觀點於本展出與大家分享，這次主題不僅呈現創作者對外在世界的觀察，更映照其內在思維與價值的辯證歷程，透過「視象」作為觀看與詮釋的起點，引領觀者重新省思日常中被忽略的細節與感知經驗。作品在理性與感性之間交錯展開，形成多層次的視覺對話，期待與觀眾產生深刻共鳴，開啟觀看世界的全新視角。（圖／記者王雯玲攝）