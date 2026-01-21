視資源如糞土 循環經濟絆腳石

土石方經過適當分類、篩選與加工，便能成為再生骨料或地盤改良的材料。（本報資料照片）

全球先進國家已有不少將營建廢棄物轉化為循環再生資源的成功案例，豈料內政部國土管理署的官員仍在扯「自己的大便自己收」，毫不掩飾對地方政府的傲慢，更彰顯中央營建政策還留在「垃圾清理」層次的落後思維，難怪台灣循環經濟怎麼推也推不動。

土石方經過適當分類、篩選與加工，便能成為再生骨料或地盤改良的材料，但當台中市府建議中央成立跨區域整合平台協助調度土方時，國土署官員竟回應「自己的大便自己收」，原來在中央營建主管機關的腦袋裡，土石方只是排泄物、最佳處理策略就是各地廣設「化糞池」？

先撇開中央卸責不談，這種將土石方視為垃圾的說法，背後更大的隱憂是政府思維完全跟不上時代，循環經濟主張「垃圾是放錯位置的資源」，任何產品衍生的垃圾，經過回收、處理、再製，很有可能變成另一項產品的原料，此作法也是永續發展的核心理念。

例如日本，將營建混凝土、瀝青、木材回收率拉高到95%以上；新加坡利用自動化分類技術，把營建土石方轉化為「再生混凝土骨料（RCA）」，再混入新材料製成環保混凝土；美國也有個別州政府結合綠建築認證，獎勵使用廢棄土石方製成的再生材料。

台灣土石方去化長期存在黑道介入、非法傾倒亂象，根本原因即主管機關失能，國土署不積極設法優化媒合機制、跨部會解決收容場短缺問題、增加去化管道，卻輕浮地用「大便說」來推諉責任，試問若單一縣市土石方無法順利去化，能保證無良廠商不會到其他縣市偷倒？

如果中央看不見土石方背後的環境價值與再利用商機，那麼該被丟進化糞池的，恐怕不是土石方，而是這些視資源如糞土的顢頇官員。