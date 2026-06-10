視野中央出現黑影恐危險！小心老年性黃斑部病變

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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隨著台灣邁入超高齡社會，視力健康已成為影響長者生活品質的重要關鍵。然而，許多人常將視線模糊、閱讀吃力視為正常老化現象，卻可能忽略潛在的眼疾風險。

亞東醫院眼科主治醫師陳韻如提醒，若出現看東西變形、直線變彎曲，或視野中央出現黑影等情況，可能是「老年性黃斑部病變」的警訊，應及早就醫檢查。

視力模糊不只是老化，黃斑部病變常被忽略

68歲王伯伯平時喜歡使用手機關心股市與與家人視訊，近幾個月卻發現手機文字與線條逐漸變形歪斜，看孫子時視野中央也出現灰影。

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原本以為只是老花或度數不合，但在社區篩檢後確診為「濕性老年性黃斑部病變」，且眼底已出現出血與積水現象，所幸及早治療，避免視力進一步惡化。

黃斑部病變初期無痛，視力變化最容易被忽略

陳韻如表示，黃斑部病變初期通常不痛不癢，症狀不明顯，因此容易被誤認為單純老化。

常見警訊包括：

* 視線模糊

* 影像扭曲變形

* 閱讀困難

* 視野中央出現黑影

若出現上述症狀，應儘早接受專業眼底檢查，以免延誤治療時機。

OCT檢查可早期發現病灶，掌握治療黃金期

陳韻如指出，眼底光學斷層掃描（OCT）是診斷黃斑部病變的重要工具，屬於非侵入性檢查，可清楚呈現視網膜結構變化，如同高解析度眼底掃描，有助於提早發現病灶。

透過早期診斷，可大幅提升治療成功率。

陳韻如表示，目前黃斑部病變已有眼內注射抗血管新生藥物等治療方式，可有效抑制病程進展。

只要及早發現並規律追蹤治療，多數患者可維持穩定視力，部分患者甚至有機會改善視覺功能。

日常保養也重要，降低視力惡化風險

陳韻如提醒，除了治療外，日常保養同樣關鍵，包括：

* 避免吸菸

* 外出配戴抗UV太陽眼鏡

* 均衡飲食，多攝取深綠色蔬菜與葉黃素

* 定期使用阿姆斯勒方格表自我檢測

若發現線條扭曲、缺角或中央黑影，應儘速就醫檢查。

FAQ

Q1：黃斑部病變是什麼？

黃斑部病變是影響視網膜中央視力的疾病，會導致視力模糊、變形，嚴重時可能影響閱讀與辨識能力。

Q2：視力模糊一定是老花嗎？

不一定。若出現影像扭曲、中央黑影，可能是黃斑部病變等眼底疾病。

Q3：黃斑部病變早期有症狀嗎？

早期多無明顯疼痛，但可能出現輕微視力模糊或變形，容易被忽略。

Q4：OCT檢查是什麼？

OCT是非侵入性眼底掃描檢查，可清楚觀察視網膜結構變化，有助早期診斷。

Q5：黃斑部病變可以治療嗎？

可透過眼內注射抗血管新生藥物控制病情，及早治療可穩定甚至改善視力。

Q6：如何在家自我檢查視力異常？

可使用阿姆斯勒方格表，若出現線條扭曲或中央黑影，應盡快就醫。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

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