視野模糊非老花 黃斑部病變找上門

40歲過後，如果視力開始模糊，以為是老花眼，自行配眼鏡，不過如果視力依舊不清楚，得當心可能是其他疾病，萬一，眼睛看到的顏色飽和度、跟物體大小不一樣，必須趕緊就醫，因為有可能是黃斑部病變，會有失明的風險。

患者 陳小姐：「看遠的東西 跟看近的東西，看不到 就是看不到，我一直以為是老花眼。」

只是洗澡時，睜1隻眼、閉1隻眼，沒想到這不是單純老花眼。 患者 陳小姐：「我遮一個眼睛在看 輪流看的時候，那個東西會變得大小不一樣，顏色也會不一樣，一個眼睛看起來(物品)是鮮紅色，另外一個眼睛看起來是暗紅色。」

戴了1年老花眼鏡，視力還是繼續惡化，這才確診為黃斑部病變。 高醫眼科部主任 吳弘鈞：「她發現當然是有點晚了，已經她都覺得兩眼視力不平均了，已經到了一個相當嚴重的程度了，久了以後，你的感光細胞受到影響以後，那個顏色也會受到影響，鮮豔度就會不一樣。」

黃斑部病變初期就像老花眼，看近覺得吃力，很想換眼鏡；中期感覺中央視野偏暗，辨色能力減弱又像白內障；末期喪失中心視野，景物扭曲變形就像日全蝕，最終可能惡化成失明。 高醫眼科部醫師 陳鏡安：「視網膜 我們的底片，長了一些不好的血管，這些血管就很會漏水，這個表格就非常重要，阿姆斯勒表格，這個4格的表現方式就會，比較像是黃斑部病變的表現。」

黃斑部病變不再是銀髮族專利，睛彩生活得靠自己維護。 高醫眼科部主任 吳弘鈞：「放射性的紋路，是一些增生膜拉扯產生的，這又是另外一種的黃斑部病變，這一種病變就是要靠開刀，以前叫作老年性黃斑部病變，那現在叫"年齡相關性黃斑部病變"，因為有年輕化的趨勢，戶外活動多 睡不著又滑手機，這樣子的一些藍光過度暴露，都會造成黃斑部容易受到傷害。」

從傳統手術、到注射藥物，治療方式進步，可別等到有狀況才來！定期篩檢，才能揪出靈魂之窗潛藏病灶。

