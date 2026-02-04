【視野機制】《英雄聯盟》釋出 26.3 版本更新：梅爾小型重製、積分系統更新

《英雄聯盟》釋出 26.3 版本更新（圖片來源：英雄聯盟）





《英雄聯盟》今（4）日釋出 26.3 版本更新資訊，針對梅爾技能組進行小型重製，並調整英雄賞金、防禦塔護甲及靈光與視野等機制。

《英雄聯盟》26.3 版本概要

《英雄聯盟》26.3 版本更新資訊

英雄賞金

擊殺貶值幅度 ：每發放2.5金錢，貶值1金錢 ⇒ 每發放3.5金錢，貶值1金錢

農兵升值幅度：每獲得5金錢，回升1金錢 ⇒ 每獲得7金錢，回升1金錢

防禦塔護甲

堡壘臨時雙防 ：每層提供20–100點護甲（取決於附近敵方英雄數量）⇒ 每層提供30-50點護甲（取決於附近敵方英雄數量）

防禦塔被英雄命中時所觸發的反應視覺特效變小，且在防禦塔近期曾受到攻擊的情況下，縮小幅度會更明顯。

靈光與視野

河道像素草叢位置的靈光

顯示地區形狀：延伸至河蟹刷新區與史詩級野怪區入口之外 ⇒ 未延伸至河蟹刷新區與史詩級野怪區入口

潛行守衛飾品

冷卻時間：170–90秒（隨等級遞減）⇒ 210–90秒（隨等級遞減）

其他變更

真知之花： 移除基地大門外側的真知之花（疾風峽谷/生化科技峽谷）

費德提克： 費德提克在靈光上偽裝成稻草人時，角色的外觀特效會跟靈光強調稻草人時一樣，但不會提供額外視野，也不會破壞現有偵察守衛。

妮可：妮可在靈光偽裝成偵察守衛時，角色的外觀特效會跟靈光強調偵察守衛時一樣，但不會提供額外視野，也不會破壞現有的偵察守衛。

輔助控域守衛

對召喚峽谷的輔助玩家來說，控域守衛將在對戰一開始就出現在角色任務欄位。配合熱鍵可雙重綁定的功能，應能提升輔助的操作流暢度。

英雄

阿璃

魅火（W）

冷卻時間：10 / 9 / 8 / 7 / 6 ⇒ 9 / 8 / 7 / 6 / 5

貝爾薇斯

基礎能力值

生命成長：99 ⇒ 105

無盡盛宴（R）

每層增加的普攻真實傷害：6 / 8 / 10（+12%額外物攻）⇒ 6 / 10 / 14（+12%額外物攻)

布郎姆

基礎能力值

生命：630 ⇒ 610

凜冬衝擊（Q）

傷害：75 / 125 / 175 / 225 / 275（+2.5%生命）⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255（+2.5%生命)

布蕾爾

基礎能力值

生命成長 ：95 ⇒ 100

物防成長：4.2 ⇒ 4.5

沖昏頭（Q）

生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%

嗜血狂熱

/進擊的點心（W）

生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%

破膽尖嘯（E）

生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%

必死無疑（R）

生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%

黛安娜

銀月之刃（被動）

對野怪傷害：280% ⇒ 230%

達瑞文

基礎能力值

物攻成長：3 ⇒ 3.4

艾克

共振驅動-Z（被動）

魔攻係數 ：80% ⇒ 90%

對野怪傷害：300% ⇒ 270%

伊澤瑞爾

基礎能力值

物攻成長：3.25 ⇒ 3.5

奧術躍遷（E）

傷害：80 / 130 / 180 / 230 / 280（+50%額外物攻）（+75%魔攻）⇒ 80 / 130 / 180 / 230 / 280（+60%額外物攻）（+75%魔攻）

赫克林

逸騎刃擊（Q）

每次命中傷害 ：60 / 85 / 110 / 135 / 160（+90%額外物攻）⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180 （+90%額外物攻）

每層逸騎刃擊的傷害加成：3%（每100點額外物攻+4%）⇒ 3%（每100點額外物攻+3%）

漢默丁格

基礎能力值

生命成長：101 ⇒ 105

高科技微型火箭（W）

初始命中傷害 ：40 / 65 / 90 / 115 / 140（+55%魔攻）⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 （+55%魔攻）

後續傷害：不變

杰西

浩瀚無垠（Q）

傷害 ：60 / 105 / 150 / 295 / 240 / 285（+135%額外物攻）⇒ 60 / 110 / 160 / 210 / 260 / 310 （+135%額外物攻）

野怪額外傷害：25 ⇒ 10

電磁脈衝（Q）

傷害 ：80 / 126 / 172 / 218 / 264 / 310（+140%額外物攻）⇒ 80 / 121 / 162 / 203 / 244 / 285（+130%額外物攻）

野怪額外傷害：25 ⇒ 10

加農型態（R）：水星加農

物防/魔防削弱：10 / 15 / 20 / 25% ⇒ 20 / 25 / 30 / 35%

慨影

獵魂斬（Q）

傷害：75 / 100 / 125 / 150 / 175（+85%額外物攻）⇒ 75 / 105 / 135 / 165 / 195（+85%額外物攻）

茂凱

荊棘摧殘（Q）

固定傷害：65 / 110 / 155 / 200 / 245 ⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255

梅爾

基礎能力值

攻速係數：0.4 ⇒ 0.625

炙灼耀輝（被動）

投射物傷害 ：8-50（取決於等級）（+5%魔攻）⇒ 8-25（取決於等級）（+3%魔攻）

投射物總傷害 ：24-150（取決於等級）（+15%魔攻）⇒ 24-75（取決於等級）（+9%魔攻）

不再對非英雄單位顯示被動標記，減少視覺干擾。

之前未強化的普攻會對英雄產生的特定單位觸發奪目效果，並將其擊殺，現已修正此問題。

絢輝彈幕（Q）

現在第一次爆炸命中時會造成額外傷害，而後續命中的傷害效果會降低。

首次命中 ： 60 / 90 / 120 / 150 / 180（+60%魔攻）

後續命中 ： 5 / 6 / 7 / 8 / 9（+5%魔攻）

總傷害 ：78 / 109 / 144 / 185 / 230（+51-85%魔攻）⇒ 85 / 126 / 169 / 214 / 261（+85-105%魔攻）

魔力消耗 ：70 / 80 / 90 / 100 / 110 ⇒ 70 / 75 / 80 / 85 / 90

對士兵傷害 ：75% ⇒ 100%

施放時間 ：0.25秒 ⇒ 0.35秒

投射物速度 ：4500 ⇒ 3800

爆炸半徑 ：230 ⇒ 200

範圍擴散 ：30 ⇒ 25

發動時間 ：0.75秒 ⇒ 0.5秒

傷害類型現在為範圍持續傷害（對奧術彗星的重置效果較弱）。

強化範圍提示的視覺效果。

叱返金身（W）

不再提供傷害免疫。

護盾 ： 80 / 110 / 140 / 170 / 200（+60%魔攻）

物理傷害在轉換為魔法傷害前會先降低30%。

現在會摧毀以範圍內單位為目標的投射物，而非在這些投射物不以梅爾為目標時將其反射。（例如：雷茲E、布蘭德E、卡特蓮娜R、煞蜜拉R、尤娜拉Q）

逐漸衰減的跑速：0.75秒內30% ⇒ 1.5秒內40%

烈陽羅網（E）

定身光球半徑 ：80 ⇒ 70

飛行結束後殘留時間 ：0.5 秒 ⇒ 0.25 秒

持續傷害半徑 ：260 ⇒ 230

施放距離 ：1050 ⇒ 1000

投射物速度 ：1000 ⇒ 1100

冷卻時間 ：12 / 11.5 / 11 / 10.5 / 10 ⇒ 11 / 10.5 / 10 / 9.5 / 9

定身時間 ：1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 ⇒ 1.5

傷害 ：60 / 100 / 140 / 180 / 220 ⇒ 60 / 105 / 150 / 195 / 240

每秒傷害 ：16 / 26 / 36 / 46 / 56 ⇒ 16 / 28 / 40 / 52 / 64

在地形中向低處移動時，結束後不再出現突兀的視覺彈跳。

無垠天照（R）

每層傷害：4 / 7 / 10（+3.5%魔攻）⇒ 4 / 7 / 10（+4%魔攻）

娜菲芮

眾犬吠聲（被動）

同伴對野怪傷害：1.35x ⇒ 1.55x

淣菈

基礎能力值

物攻 ：60 ⇒ 58

物防成長：4.5 ⇒ 4.2

努努和威朗普

巨無霸雪球！（W）

最大傷害：150 / 195 / 240 / 285 / 330 ⇒ 180 / 225 / 270 / 315 / 360

雪球連擊（E）

每次命中的基礎傷害：14 / 21 / 28 / 35 / 42 ⇒ 15 / 22.5 / 30 / 37.5 / 45

雷玟

符文破刃（被動）

總物攻係數：30-50%（取決於等級）⇒ 30-45%（取決於等級）

斷罪之翼（Q）

傷害：40 / 75 / 105 / 135 / 165（+65 / 70 / 75 / 80 / 85%額外物攻）⇒ 40 / 75 / 105 / 135 / 165（+60 / 65 / 70 / 75 / 80%額外物攻）

雷茲

符文禁錮（W）

傷害：60 / 90 / 120 / 150 / 180（+70%魔攻）（+4%額外魔力）⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180（+60%魔攻）（+3%額外魔力）

特朗德

基礎能力值

物防成長 ：3.9 ⇒ 4.5

物攻成長：4 ⇒ 4.5

泰達米爾

基礎能力值

物攻成長：4 ⇒ 4.5

法洛士

基礎能力值

物防成長：4.6 ⇒ 4

荒蕪箭袋（W）

命中時傷害 ：8 / 17 / 26 / 35 / 44（+35%魔攻）⇒ 8 / 17 / 26 / 35 / 44 （+25%魔攻）

最大生命傷害：3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5%（每100點魔攻+1.5%）⇒ 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5%（每100點魔攻+1.3%）

菲艾

基礎能力值

生命成長 ：99 ⇒ 105

物攻成長：3 ⇒ 3.5

弗力貝爾

雷霆貫擊（Q）

額外物攻：10 / 30 / 50 / 70 / 90（+120%額外物攻）⇒ 10 / 20 / 30 / 40 / 50（+140%額外物攻）

蒼穹裂隙（E）

冷卻時間 ：14 ⇒ 16

對非英雄單位傷害上限：190 / 305 / 420 / 535 / 650（+70%魔攻）⇒ 150 / 265 / 380 / 495 / 610（+70%魔攻）

趙信

鬥戰決心（被動）

每三次命中的治療量：3 / 3.5 / 4%最大生命（1/6/11級）⇒ 3/4/5%最大生命

一騎當先（E）

額外攻速：40 / 45 / 50 / 55 / 60% ⇒ 40 / 50 / 60 / 70 / 80%

犽凝

鋼鐵凡志（Q）

傷害：25 / 50 / 75 / 100 / 125（+105%總物攻）⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125（+110%總物攻）

薩亨

冥血大刀（Q）

對野怪倍率：1.75x ⇒ 2x

偃月天衝（E）

對野怪額外傷害：50 ⇒ 75

劫

強者特權（被動）

對野怪傷害 ：1.2x ⇒ 0.5x

對史詩級野怪最大傷害：300 ⇒ 100

道具

時現者

總價格 ：3100 ⇒ 2800

合成費用：1050 ⇒ 750

暮夜與黎明

魔法彎刀傷害 ：100%基礎物攻+10%魔攻 ⇒ 75%基礎物攻 +10%魔攻

生命：300 ⇒ 350

無盡飢渴

合成公式 ：考菲爾德的戰槌 + 十字鎬 + 1075 ⇒ 考菲爾德的戰槌 +十字鎬 + 長劍 + 825

總價格 ：3000 ⇒ 3100

物攻：60 ⇒ 65

原質馭帶

命脈最大生命提升 ：200 ⇒ 200-300（取決於等級）

命脈治療 ：200-400（取決於等級）（+250%物防）（+250%魔防）⇒ 200-400（取決於等級） （+175%物防）（+175%魔防）

技能加速：15 ⇒ 20

裝甲戰靴

諾克薩斯耐力賽護盾：10-120（1-18級之間取決於等級）（+7%最大生命）⇒ 100-200（取決於等級，從9級開始成長）（+8%額外生命）

鎖鏈軍靴

諾克薩斯耐力賽護盾：10-120（1-18級之間取決於等級）（+7%最大生命）⇒ 100-200（取決於等級，從9級開始成長）（+8%額外生命）

符文

兌現

金錢退款：8% ⇒ 7.5%

相位衝擊

遠程效果：75%（18.75 - 37.5%跑速）⇒ 50%（12.5% - 25%跑速）

三倍藥水

力量藥劑適性之力：30 ⇒ 25

召喚峽谷積分系統更新

頂尖牌階獲得負數聯盟分數

已找出並正在解決玩家所提到的問題，也就是部分頂尖牌階會出現負的聯盟分數。在天梯最高層級仍然有時候會獲得負的聯盟分數，畢竟最最頂尖的玩家理應推動系統可能性的極限，但這不應像目前這麼普遍地發生。

勇者加護資格調整

解鎖勇者加護所需的熟練度評等由C提升至B。

菁英頂端的雙排

在觀察過第1賽季雙排的強度以及其在各個天梯層級的表現後，我們認為天梯最頂端的雙排（例如第1、2名一起排，或兩個前10名一起排）過於強勢。因此我們將做出一些調整，讓這些對局更公平。

爬分指示

如同我們在2026年積分賽開發日誌中所承諾的，我們將啟用爬分指示功能。這項功能將協助玩家理解並辨識有些人牌階雖偏低，但MMR較高（仍在爬分）的情況。這將協助玩家更正確地判斷對戰的公平性，例如白金局中出現「銀牌」時。

WASD

WASD閃現方向設定將套用至所有WASD移動技能，此設定可讓你在游標位置、移動方向，或「除非游標位置位於移動方向上，否則以移動方向為優先」（後者會優先採用游標）之間進行選擇。 目前已知此設定在奈德麗身上會有問題，將於未來版本修正。