【視野機制】《英雄聯盟》釋出 26.3 版本更新：梅爾小型重製、積分系統更新
《英雄聯盟》今（4）日釋出 26.3 版本更新資訊，針對梅爾技能組進行小型重製，並調整英雄賞金、防禦塔護甲及靈光與視野等機制。
《英雄聯盟》26.3 版本更新資訊
英雄賞金
擊殺貶值幅度：每發放2.5金錢，貶值1金錢 ⇒ 每發放3.5金錢，貶值1金錢
農兵升值幅度：每獲得5金錢，回升1金錢 ⇒ 每獲得7金錢，回升1金錢
防禦塔護甲
堡壘臨時雙防：每層提供20–100點護甲（取決於附近敵方英雄數量）⇒ 每層提供30-50點護甲（取決於附近敵方英雄數量）
防禦塔被英雄命中時所觸發的反應視覺特效變小，且在防禦塔近期曾受到攻擊的情況下，縮小幅度會更明顯。
靈光與視野
河道像素草叢位置的靈光
顯示地區形狀：延伸至河蟹刷新區與史詩級野怪區入口之外 ⇒ 未延伸至河蟹刷新區與史詩級野怪區入口
潛行守衛飾品
冷卻時間：170–90秒（隨等級遞減）⇒ 210–90秒（隨等級遞減）
其他變更
真知之花：移除基地大門外側的真知之花（疾風峽谷/生化科技峽谷）
費德提克：費德提克在靈光上偽裝成稻草人時，角色的外觀特效會跟靈光強調稻草人時一樣，但不會提供額外視野，也不會破壞現有偵察守衛。
妮可：妮可在靈光偽裝成偵察守衛時，角色的外觀特效會跟靈光強調偵察守衛時一樣，但不會提供額外視野，也不會破壞現有的偵察守衛。
輔助控域守衛
對召喚峽谷的輔助玩家來說，控域守衛將在對戰一開始就出現在角色任務欄位。配合熱鍵可雙重綁定的功能，應能提升輔助的操作流暢度。
英雄
阿璃
魅火（W）
冷卻時間：10 / 9 / 8 / 7 / 6 ⇒ 9 / 8 / 7 / 6 / 5
貝爾薇斯
基礎能力值
生命成長：99 ⇒ 105
無盡盛宴（R）
每層增加的普攻真實傷害：6 / 8 / 10（+12%額外物攻）⇒ 6 / 10 / 14（+12%額外物攻)
布郎姆
基礎能力值
生命：630 ⇒ 610
凜冬衝擊（Q）
傷害：75 / 125 / 175 / 225 / 275（+2.5%生命）⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255（+2.5%生命)
布蕾爾
基礎能力值
生命成長：95 ⇒ 100
物防成長：4.2 ⇒ 4.5
沖昏頭（Q）
生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%
嗜血狂熱
/進擊的點心（W）
生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%
破膽尖嘯（E）
生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%
必死無疑（R）
生命消耗：當下生命的6% ⇒ 當下生命的5%
黛安娜
銀月之刃（被動）
對野怪傷害：280% ⇒ 230%
達瑞文
基礎能力值
物攻成長：3 ⇒ 3.4
艾克
共振驅動-Z（被動）
魔攻係數：80% ⇒ 90%
對野怪傷害：300% ⇒ 270%
伊澤瑞爾
基礎能力值
物攻成長：3.25 ⇒ 3.5
奧術躍遷（E）
傷害：80 / 130 / 180 / 230 / 280（+50%額外物攻）（+75%魔攻）⇒ 80 / 130 / 180 / 230 / 280（+60%額外物攻）（+75%魔攻）
赫克林
逸騎刃擊（Q）
每次命中傷害：60 / 85 / 110 / 135 / 160（+90%額外物攻）⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180（+90%額外物攻）
每層逸騎刃擊的傷害加成：3%（每100點額外物攻+4%）⇒ 3%（每100點額外物攻+3%）
漢默丁格
基礎能力值
生命成長：101 ⇒ 105
高科技微型火箭（W）
初始命中傷害：40 / 65 / 90 / 115 / 140（+55%魔攻）⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150（+55%魔攻）
後續傷害：不變
杰西
浩瀚無垠（Q）
傷害：60 / 105 / 150 / 295 / 240 / 285（+135%額外物攻）⇒ 60 / 110 / 160 / 210 / 260 / 310（+135%額外物攻）
野怪額外傷害：25 ⇒ 10
電磁脈衝（Q）
傷害：80 / 126 / 172 / 218 / 264 / 310（+140%額外物攻）⇒ 80 / 121 / 162 / 203 / 244 / 285（+130%額外物攻）
野怪額外傷害：25 ⇒ 10
加農型態（R）：水星加農
物防/魔防削弱：10 / 15 / 20 / 25% ⇒ 20 / 25 / 30 / 35%
慨影
獵魂斬（Q）
傷害：75 / 100 / 125 / 150 / 175（+85%額外物攻）⇒ 75 / 105 / 135 / 165 / 195（+85%額外物攻）
茂凱
荊棘摧殘（Q）
固定傷害：65 / 110 / 155 / 200 / 245 ⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255
梅爾
基礎能力值
攻速係數：0.4 ⇒ 0.625
炙灼耀輝（被動）
投射物傷害：8-50（取決於等級）（+5%魔攻）⇒ 8-25（取決於等級）（+3%魔攻）
投射物總傷害：24-150（取決於等級）（+15%魔攻）⇒ 24-75（取決於等級）（+9%魔攻）
不再對非英雄單位顯示被動標記，減少視覺干擾。
之前未強化的普攻會對英雄產生的特定單位觸發奪目效果，並將其擊殺，現已修正此問題。
絢輝彈幕（Q）
現在第一次爆炸命中時會造成額外傷害，而後續命中的傷害效果會降低。
首次命中：60 / 90 / 120 / 150 / 180（+60%魔攻）
後續命中：5 / 6 / 7 / 8 / 9（+5%魔攻）
總傷害：78 / 109 / 144 / 185 / 230（+51-85%魔攻）⇒ 85 / 126 / 169 / 214 / 261（+85-105%魔攻）
魔力消耗：70 / 80 / 90 / 100 / 110 ⇒ 70 / 75 / 80 / 85 / 90
對士兵傷害：75% ⇒ 100%
施放時間：0.25秒 ⇒ 0.35秒
投射物速度：4500 ⇒ 3800
爆炸半徑：230 ⇒ 200
範圍擴散：30 ⇒ 25
發動時間：0.75秒 ⇒ 0.5秒
傷害類型現在為範圍持續傷害（對奧術彗星的重置效果較弱）。
強化範圍提示的視覺效果。
叱返金身（W）
不再提供傷害免疫。
護盾：80 / 110 / 140 / 170 / 200（+60%魔攻）
物理傷害在轉換為魔法傷害前會先降低30%。
現在會摧毀以範圍內單位為目標的投射物，而非在這些投射物不以梅爾為目標時將其反射。（例如：雷茲E、布蘭德E、卡特蓮娜R、煞蜜拉R、尤娜拉Q）
逐漸衰減的跑速：0.75秒內30% ⇒ 1.5秒內40%
烈陽羅網（E）
定身光球半徑：80 ⇒ 70
飛行結束後殘留時間：0.5 秒 ⇒ 0.25 秒
持續傷害半徑：260 ⇒ 230
施放距離：1050 ⇒ 1000
投射物速度：1000 ⇒ 1100
冷卻時間：12 / 11.5 / 11 / 10.5 / 10 ⇒ 11 / 10.5 / 10 / 9.5 / 9
定身時間：1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 ⇒ 1.5
傷害：60 / 100 / 140 / 180 / 220 ⇒ 60 / 105 / 150 / 195 / 240
每秒傷害：16 / 26 / 36 / 46 / 56 ⇒ 16 / 28 / 40 / 52 / 64
在地形中向低處移動時，結束後不再出現突兀的視覺彈跳。
無垠天照（R）
每層傷害：4 / 7 / 10（+3.5%魔攻）⇒ 4 / 7 / 10（+4%魔攻）
娜菲芮
眾犬吠聲（被動）
同伴對野怪傷害：1.35x ⇒ 1.55x
淣菈
基礎能力值
物攻：60 ⇒ 58
物防成長：4.5 ⇒ 4.2
努努和威朗普
巨無霸雪球！（W）
最大傷害：150 / 195 / 240 / 285 / 330 ⇒ 180 / 225 / 270 / 315 / 360
雪球連擊（E）
每次命中的基礎傷害：14 / 21 / 28 / 35 / 42 ⇒ 15 / 22.5 / 30 / 37.5 / 45
雷玟
符文破刃（被動）
總物攻係數：30-50%（取決於等級）⇒ 30-45%（取決於等級）
斷罪之翼（Q）
傷害：40 / 75 / 105 / 135 / 165（+65 / 70 / 75 / 80 / 85%額外物攻）⇒ 40 / 75 / 105 / 135 / 165（+60 / 65 / 70 / 75 / 80%額外物攻）
雷茲
符文禁錮（W）
傷害：60 / 90 / 120 / 150 / 180（+70%魔攻）（+4%額外魔力）⇒ 60 / 90 / 120 / 150 / 180（+60%魔攻）（+3%額外魔力）
特朗德
基礎能力值
物防成長：3.9 ⇒ 4.5
物攻成長：4 ⇒ 4.5
泰達米爾
基礎能力值
物攻成長：4 ⇒ 4.5
法洛士
基礎能力值
物防成長：4.6 ⇒ 4
荒蕪箭袋（W）
命中時傷害：8 / 17 / 26 / 35 / 44（+35%魔攻）⇒ 8 / 17 / 26 / 35 / 44（+25%魔攻）
最大生命傷害：3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5%（每100點魔攻+1.5%）⇒ 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5%（每100點魔攻+1.3%）
菲艾
基礎能力值
生命成長：99 ⇒ 105
物攻成長：3 ⇒ 3.5
弗力貝爾
雷霆貫擊（Q）
額外物攻：10 / 30 / 50 / 70 / 90（+120%額外物攻）⇒ 10 / 20 / 30 / 40 / 50（+140%額外物攻）
蒼穹裂隙（E）
冷卻時間：14 ⇒ 16
對非英雄單位傷害上限：190 / 305 / 420 / 535 / 650（+70%魔攻）⇒ 150 / 265 / 380 / 495 / 610（+70%魔攻）
趙信
鬥戰決心（被動）
每三次命中的治療量：3 / 3.5 / 4%最大生命（1/6/11級）⇒ 3/4/5%最大生命
一騎當先（E）
額外攻速：40 / 45 / 50 / 55 / 60% ⇒ 40 / 50 / 60 / 70 / 80%
犽凝
鋼鐵凡志（Q）
傷害：25 / 50 / 75 / 100 / 125（+105%總物攻）⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125（+110%總物攻）
薩亨
冥血大刀（Q）
對野怪倍率：1.75x ⇒ 2x
偃月天衝（E）
對野怪額外傷害：50 ⇒ 75
劫
強者特權（被動）
對野怪傷害：1.2x ⇒ 0.5x
對史詩級野怪最大傷害：300 ⇒ 100
道具
時現者
總價格：3100 ⇒ 2800
合成費用：1050 ⇒ 750
暮夜與黎明
魔法彎刀傷害：100%基礎物攻+10%魔攻 ⇒ 75%基礎物攻+10%魔攻
生命：300 ⇒ 350
無盡飢渴
合成公式：考菲爾德的戰槌 + 十字鎬 + 1075 ⇒ 考菲爾德的戰槌 +十字鎬 + 長劍 + 825
總價格：3000 ⇒ 3100
物攻：60 ⇒ 65
原質馭帶
命脈最大生命提升：200 ⇒ 200-300（取決於等級）
命脈治療：200-400（取決於等級）（+250%物防）（+250%魔防）⇒ 200-400（取決於等級）（+175%物防）（+175%魔防）
技能加速：15 ⇒ 20
裝甲戰靴
諾克薩斯耐力賽護盾：10-120（1-18級之間取決於等級）（+7%最大生命）⇒ 100-200（取決於等級，從9級開始成長）（+8%額外生命）
鎖鏈軍靴
諾克薩斯耐力賽護盾：10-120（1-18級之間取決於等級）（+7%最大生命）⇒ 100-200（取決於等級，從9級開始成長）（+8%額外生命）
符文
兌現
金錢退款：8% ⇒ 7.5%
相位衝擊
遠程效果：75%（18.75 - 37.5%跑速）⇒ 50%（12.5% - 25%跑速）
三倍藥水
力量藥劑適性之力：30 ⇒ 25
召喚峽谷積分系統更新
頂尖牌階獲得負數聯盟分數
已找出並正在解決玩家所提到的問題，也就是部分頂尖牌階會出現負的聯盟分數。在天梯最高層級仍然有時候會獲得負的聯盟分數，畢竟最最頂尖的玩家理應推動系統可能性的極限，但這不應像目前這麼普遍地發生。
勇者加護資格調整
解鎖勇者加護所需的熟練度評等由C提升至B。
菁英頂端的雙排
在觀察過第1賽季雙排的強度以及其在各個天梯層級的表現後，我們認為天梯最頂端的雙排（例如第1、2名一起排，或兩個前10名一起排）過於強勢。因此我們將做出一些調整，讓這些對局更公平。
爬分指示
如同我們在2026年積分賽開發日誌中所承諾的，我們將啟用爬分指示功能。這項功能將協助玩家理解並辨識有些人牌階雖偏低，但MMR較高（仍在爬分）的情況。這將協助玩家更正確地判斷對戰的公平性，例如白金局中出現「銀牌」時。
WASD
WASD閃現方向設定將套用至所有WASD移動技能，此設定可讓你在游標位置、移動方向，或「除非游標位置位於移動方向上，否則以移動方向為優先」（後者會優先採用游標）之間進行選擇。 目前已知此設定在奈德麗身上會有問題，將於未來版本修正。
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
安海瑟薇熬20年終於升職！ 卻被《PRADA惡魔2》梅姨演失憶狠酸：我認識她嗎？
睽違20年，時尚經典神作《穿著PRADA的惡魔》續集終於要在4月29日重返全台銀幕。在首波曝光的100秒預告中，好萊塢「三巨頭」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）與艾蜜莉布朗特（Emily Blunt）驚喜合體。最令網友噴笑的是，「惡魔總編」米蘭達不僅毒舌依舊，更直接上演「極致失憶」，對著如今光彩奪目的前助理小安冷問：「她是誰？」完全展現出時尚女皇那份視他人如草芥的強大氣場。
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。