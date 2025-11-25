視障按摩臺東縣府百元體驗活動 11/29南京路市民廣場見

【記者 朱達志／台東 報導】為促進視障者就業機會、提升社會大眾對視障按摩專業服務的認識與肯定，臺東縣政府特別辦理「百元視障按摩體驗」活動，以「百元有感見溫度、視障按摩展專業」為主軸，邀請民眾在輕鬆的氛圍中，親身感受視障按摩師專業細膩的技術。系列活動最終場將於29日(星期六）在南京路市民廣場舉辦，當日由縣內合格視障按摩師提供約15分鐘體驗課程，體驗費只需100元，誠摯邀請鄉親朋友踴躍參加，共同支持這項具意義的公益活動，讓民眾在享受舒壓服務的同時，也能以行動支持視障朋友穩定就業與自立生活。

臺東縣長饒慶鈴表示，視障按摩是一項專業技藝，更是視障者發展職涯、重新站穩職場的重要途徑。縣府長期關注身心障礙者就業需求，並積極整合勞政與社政資源，推動多項支持措施。透過友善推廣活動，能讓更多民眾看見視障按摩師的努力與專業，提升社會對其服務的認同與信賴，進一步帶動雇用與市場接受度。饒慶鈴也呼籲鄉親以實際行動支持視障朋友的專業與堅持，讓他們在職場上持續發光發熱。

縣府社會處長陳淑蘭也指出，縣府推動的「身心障礙者職業重建服務計畫」涵蓋職業訓練、就業媒合、職場適應及輔具補助等資源，協助身心障礙者在就業市場中穩定發展。視障按摩師透過系統化訓練累積專業技術，在服務時展現自信與穩定，不僅提供高品質的按摩體驗，更象徵著社會共融與尊重。社會處期盼本次活動讓更多民眾親身體驗並成為長期支持者，為視障朋友創造更友善的就業環境。

臺東縣政府表示，「百元視障按摩體驗」系列活動已於11月在縣內多處巡迴辦理，前三場均獲得熱烈好評。最終場將於29日上午08:30至11:30在南京路市民廣場辦理，現場除按摩體驗外，也設有宣導攤位與就業諮詢服務，歡迎民眾攜家帶眷前來體驗，為視障朋友的就業之路注入更多支持與溫暖。相關問題或有意願共同推廣百元視障按摩體驗單位，請洽社會處勞工行政科089-328254分機353。（照片記者朱達志翻攝）