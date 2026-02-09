視障朋友陳柏毓 勇奪「115年全國會長盃帕拉保齡球錦標賽」季軍





社團法人擁抱生命行善協會所支持的視障朋友陳柏毓，2月7、8日參加中華帕拉林匹克總會所舉辦「115年全國會長盃帕拉保齡球錦標賽」，與全國另外8位好手同場較勁，最終脫穎而出拿到第三名。

34歲的陳柏毓是位視障按摩師，平日熱愛體育活動，去年由擁抱協會支持部分經費，每星期在陪練員黃姿婷的陪同下自主訓練。經過半年努力後，陳柏毓的經驗及成績有長足進步，決定參加2月份「115年全國會長帕拉保齡球錦標賽」。

陳柏毓說，第一天的比賽狀況不錯，暫居第一名；可惜第二天的比賽無法隨心所欲發揮，最後只得到第三名的成績，有點可惜。但讓他感到高興的是，這次平均分數比上次全國比賽高，雖然第二天調整的速度沒有符合預期，但自己會從中吸取經驗，目前球齡僅約兩年，未來還有很大的進步空間，會再接再厲。

擁抱協會理事長涂佳榮表示，柏毓努力突破身體限制，為自己的人生活出精采的一頁，也鼓勵了很多在困境中掙扎的人們。難能可貴的是，他2024年成為一位志工，以按摩專業來服務人群，甚至成為台南市志願服務推廣中心「按摩不求人」課程講師，在在展現樂觀奉獻的精神。

