視障母到國稅局求助遭志工酸「看不到就別出來害人」 還要求女兒刪文

女網友控訴，視障母親到國稅局中和稽徵所辦理業務，因看不清楚求助志工竟被酸「看不到就別出來害人」，當場哭著離開。（圖／Google Map）

到各大公家機關處理事情時，都可以在門口看到有志工隨時協助民眾幫忙抽號碼牌，以及只是該前往哪個樓層或櫃台，但近日一名女網友控訴，自己的視障母親到國稅局中和稽徵所辦理業務時，志工不但沒幫忙，竟出言嘲諷「眼睛看不到就不應該出來害人」，媽媽事後回家崩潰，氣得她發文討公道。

該名女網友表示，事情發生在5日下午，身為視障者的媽媽因故到中和稽徵所處理事情，因為眼睛看不清楚需要協助，求助志工沒幫忙就算了，竟然脫口嘲諷眼睛看不到就不應該出來害人，媽媽當場崩潰，哭著離開，加上當時天色漸暗，在外面迷路，幸好遇到善心人士協助帶領至公車站搭車才順利回家。

原PO感謝該名善心人士的同時，質疑公共機關的志工，難道專門服務「不需要幫助的人」？身心有困難的市民就活該被嫌棄羞辱嗎？事後更爆料，有接到該單位主管來電致歉，表示可以事先預約，就會有專人等候服務，卻提出刪除文章要求，讓原PO認為對方只想粉飾太平，並非真心道歉，更強調自己絕對不會刪文。

監視器雖然有錄到該段畫面，但沒有聲音，根據《台視》報導，中和稽徵處對此反駁，表示志工說的是「你眼睛看不清楚，應該叫女兒來辦」，但承諾會重新加強對所有志工的教育訓練，並增設服務櫃台。

